Турков разъярили слова министра обороны Украины о жертвах землетрясения

17 апреля 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Резников сравнил жертв землетрясения в Турции с солдатами ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителей Турции возмутило сравнение количества потерь ВСУ с числом жертв в результате землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш, приведенное министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Свое недовольство турки выразили под публикацией турецкого портала в соцсети. «Я очень зол. Этично ли сравнивать мирных жителей другой страны, которые погибли во сне в результате землетрясения или потеряли близких, у которых не было возможности защитить себя, с теми, кто воюет при помощи танков и винтовок?» — раскритиковал высказывание украинского политика пользователь Twitter с никнеймом @uniquenfierce. Турецких читателей возмутило, что жертв землетрясения поставили на одну ступень с погибшими в бою. «Я не понимаю, какой смысл сравнивать это с землетрясением, тупица», — написал пользователь @omcysff. «Ты не нашел больше ничего, с чем можно было бы сравнить?» — возмутился читатель @dencho83. Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников сравнил потери ВСУ с числом жертв землетрясений в Турции. Точное число потерь украинской армии политик озвучить не смог.

Жителей Турции возмутило сравнение количества потерь ВСУ с числом жертв в результате землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш, приведенное министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Свое недовольство турки выразили под публикацией турецкого портала в соцсети. «Я очень зол. Этично ли сравнивать мирных жителей другой страны, которые погибли во сне в результате землетрясения или потеряли близких, у которых не было возможности защитить себя, с теми, кто воюет при помощи танков и винтовок?» — раскритиковал высказывание украинского политика пользователь Twitter с никнеймом @uniquenfierce. Турецких читателей возмутило, что жертв землетрясения поставили на одну ступень с погибшими в бою. «Я не понимаю, какой смысл сравнивать это с землетрясением, тупица», — написал пользователь @omcysff. «Ты не нашел больше ничего, с чем можно было бы сравнить?» — возмутился читатель @dencho83. Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников сравнил потери ВСУ с числом жертв землетрясений в Турции. Точное число потерь украинской армии политик озвучить не смог.