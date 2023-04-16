Турков разъярили слова министра обороны Украины о жертвах землетрясения

Жителей Турции возмутило сравнение количества потерь ВСУ с числом жертв в результате землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш, приведенное министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Свое недовольство турки выразили под публикацией турецкого портала в соцсети.
«Я очень зол. Этично ли сравнивать мирных жителей другой страны, которые погибли во сне в результате землетрясения или потеряли близких, у которых не было возможности защитить себя, с теми, кто воюет при помощи танков и винтовок?» — раскритиковал высказывание украинского политика пользователь Twitter с никнеймом @uniquenfierce.
Турецких читателей возмутило, что жертв землетрясения поставили на одну ступень с погибшими в бою. «Я не понимаю, какой смысл сравнивать это с землетрясением, тупица», — написал пользователь @omcysff. «Ты не нашел больше ничего, с чем можно было бы сравнить?» — возмутился читатель @dencho83.
Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников сравнил потери ВСУ с числом жертв землетрясений в Турции. Точное число потерь украинской армии политик озвучить не смог.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!