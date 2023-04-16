16 апреля 2023

Турков разъярили слова министра обороны Украины о жертвах землетрясения

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Резников, stock
Резников сравнил жертв землетрясения в Турции с солдатами ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жителей Турции возмутило сравнение количества потерь ВСУ с числом жертв в результате землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш, приведенное министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Свое недовольство турки выразили под публикацией турецкого портала в соцсети.

«Я очень зол. Этично ли сравнивать мирных жителей другой страны, которые погибли во сне в результате землетрясения или потеряли близких, у которых не было возможности защитить себя, с теми, кто воюет при помощи танков и винтовок?» — раскритиковал высказывание украинского политика пользователь Twitter с никнеймом @uniquenfierce.

Турецких читателей возмутило, что жертв землетрясения поставили на одну ступень с погибшими в бою. «Я не понимаю, какой смысл сравнивать это с землетрясением, тупица», — написал пользователь @omcysff. «Ты не нашел больше ничего, с чем можно было бы сравнить?» — возмутился читатель @dencho83.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников сравнил потери ВСУ с числом жертв землетрясений в Турции. Точное число потерь украинской армии политик озвучить не смог.

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Жителей Турции возмутило сравнение количества потерь ВСУ с числом жертв в результате землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш, приведенное министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Свое недовольство турки выразили под публикацией турецкого портала в соцсети. «Я очень зол. Этично ли сравнивать мирных жителей другой страны, которые погибли во сне в результате землетрясения или потеряли близких, у которых не было возможности защитить себя, с теми, кто воюет при помощи танков и винтовок?» — раскритиковал высказывание украинского политика пользователь Twitter с никнеймом @uniquenfierce. Турецких читателей возмутило, что жертв землетрясения поставили на одну ступень с погибшими в бою. «Я не понимаю, какой смысл сравнивать это с землетрясением, тупица», — написал пользователь @omcysff. «Ты не нашел больше ничего, с чем можно было бы сравнить?» — возмутился читатель @dencho83. Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников сравнил потери ВСУ с числом жертв землетрясений в Турции. Точное число потерь украинской армии политик озвучить не смог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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