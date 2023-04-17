В Тюмени задержали рейс в Анталью

Рейс авиакомпании «Turkish Airlines» задержали на полтора часа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следующий из Тюмени в Анталью, вылетит из Рощино с полуторачасовой задержкой. Об этом сообщается на онлайн-табло тюменского аэропорта.

«Рейс TK 3973 Тюмень — Анталья. Время вылета по расписанию: 03:35. Расчетное время вылета: 05:15», — говорится на онлайн-табло.

В Справочной службе Рощино отметили, что экипаж самолета «дал задержку». Это стало причиной изменения времени вылета. В авиакомпанию отправлен запрос, ответ на него ожидается.

Ранее в Тюмени на 5 часов был задержан рейс авиакомпании Utair, следующий в Ташкент. В пресс-службе Рощино посоветовали корреспонденту URA.RU уточнить причину задержки у перевозчика. В авиакомпанию был отправлен запрос.