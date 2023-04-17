Польский министр Телюс заявил о провале переговоров с Украиной по сельхозпродукции

18 апреля 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

Роберт Телюс: переговоры между Польшей и Украиной по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции обернулись «фиаско» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Переговоры между Польшей и Украиной по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции не обвенчались успехом. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс. «Провал переговоров связан с тем, что Варшава и Киев пока не в состоянии выработать механизмы транзита товаров, которые давали бы гарантии, которые удовлетворили бы польских аграриев», — передал корреспондент RMF FM Кшиштоф Засада слова Роберта Телюса. «Мы будем работать, пока не достигнем 100% гарантии для польских фермеров», — заверил глава Минсельхоза. «Расходы на помощь Украине должны быть распределены на все европейские страны, а не только на Польшу», — добавил он. Ранее Польша ввела запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Поводом послужило наличие в украинских товарах запрещенных в Евросоюзе пестицидов. Введенные ограничения продлятся до 30 июня. Запрет Польши на импорт зерна с Украины стал для Киева ударом в спину, передает британская газета Express. Там отметили, что страна отказалась от поддержки Украины в самый тяжелый момент для страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение властей Польши отказаться от украинского зерна — весьма показательный выбор.

Переговоры между Польшей и Украиной по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции не обвенчались успехом. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс. «Провал переговоров связан с тем, что Варшава и Киев пока не в состоянии выработать механизмы транзита товаров, которые давали бы гарантии, которые удовлетворили бы польских аграриев», — передал корреспондент RMF FM Кшиштоф Засада слова Роберта Телюса. «Мы будем работать, пока не достигнем 100% гарантии для польских фермеров», — заверил глава Минсельхоза. «Расходы на помощь Украине должны быть распределены на все европейские страны, а не только на Польшу», — добавил он. Ранее Польша ввела запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Поводом послужило наличие в украинских товарах запрещенных в Евросоюзе пестицидов. Введенные ограничения продлятся до 30 июня. Запрет Польши на импорт зерна с Украины стал для Киева ударом в спину, передает британская газета Express. Там отметили, что страна отказалась от поддержки Украины в самый тяжелый момент для страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение властей Польши отказаться от украинского зерна — весьма показательный выбор.