Курганская область вошла в топ-10 федерального рейтинга Минцифры

21 апреля 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Рейтинг регионов по качеству работы с госпабликами был озвучен на совещании в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область попала в десятку лучших регионов страны в рейтинге Минцифры по качеству работы с госпабликами. Об этом сообщила руководитель аппарата губернатора региона Оксана Куташи, которая в Москве приняла участие в совещании под руководством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. «Курганская область — в числе десяти лучших регионов РФ. Для нас это крайне важно, потому что социальные сети сейчас — один из важнейших каналов коммуникации с жителями наших городов и сел. Это позволяет нам напрямую и оперативно <…> получать информацию от тех, для кого мы работаем, учитывать это при принятии управленческих решений», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале. Ранее Курганская область возглавила рейтинг регионов России по внедрению платформы обратной связи, который составило Минцифры. Эти данные были опубликованы на сайте ведомства в конце октября прошлого года.

Курганская область попала в десятку лучших регионов страны в рейтинге Минцифры по качеству работы с госпабликами. Об этом сообщила руководитель аппарата губернатора региона Оксана Куташи, которая в Москве приняла участие в совещании под руководством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. «Курганская область — в числе десяти лучших регионов РФ. Для нас это крайне важно, потому что социальные сети сейчас — один из важнейших каналов коммуникации с жителями наших городов и сел. Это позволяет нам напрямую и оперативно <…> получать информацию от тех, для кого мы работаем, учитывать это при принятии управленческих решений», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале. Ранее Курганская область возглавила рейтинг регионов России по внедрению платформы обратной связи, который составило Минцифры. Эти данные были опубликованы на сайте ведомства в конце октября прошлого года.