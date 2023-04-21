Курганская область вошла в топ-10 федерального рейтинга Минцифры

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Заседание правительства. Курган, чиновники, совещание, правительство, экран, заседание, монитор, компьютер, депутаты, микрофоны
Рейтинг регионов по качеству работы с госпабликами был озвучен на совещании в Москве Фото:

Курганская область попала в десятку лучших регионов страны в рейтинге Минцифры по качеству работы с госпабликами. Об этом сообщила руководитель аппарата губернатора региона Оксана Куташи, которая в Москве приняла участие в совещании под руководством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

«Курганская область — в числе десяти лучших регионов РФ. Для нас это крайне важно, потому что социальные сети сейчас — один из важнейших каналов коммуникации с жителями наших городов и сел. Это позволяет нам напрямую и оперативно <…> получать информацию от тех, для кого мы работаем, учитывать это при принятии управленческих решений», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале.

Ранее Курганская область возглавила рейтинг регионов России по внедрению платформы обратной связи, который составило Минцифры. Эти данные были опубликованы на сайте ведомства в конце октября прошлого года.

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Курганская область попала в десятку лучших регионов страны в рейтинге Минцифры по качеству работы с госпабликами. Об этом сообщила руководитель аппарата губернатора региона Оксана Куташи, которая в Москве приняла участие в совещании под руководством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. «Курганская область — в числе десяти лучших регионов РФ. Для нас это крайне важно, потому что социальные сети сейчас — один из важнейших каналов коммуникации с жителями наших городов и сел. Это позволяет нам напрямую и оперативно <…> получать информацию от тех, для кого мы работаем, учитывать это при принятии управленческих решений», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале. Ранее Курганская область возглавила рейтинг регионов России по внедрению платформы обратной связи, который составило Минцифры. Эти данные были опубликованы на сайте ведомства в конце октября прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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