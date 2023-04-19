Из-за ухода автобрендов челябинцы стали чаще покупать машины с аукционов Японии

20 апреля 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Подержанные японские автомобили стали пользоваться повышенным спросом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска из-за ухода ряда иностранных автобрендов увеличили спрос на автомобили из Японии. По озвученной URA.RU оценке директора компании BushinuAuto Олега Бушлаева, интерес челябинцев к покупке вырос на 40%. «Спрос в Челябинске явно улучшился. Спровоцировали его отсутствие новых автомобилей у дилеров, закрытие границ с некоторыми странами, усложнившаяся логистика», — сообщил URA.RU Бушлаев. Компания собеседника занимается закупом на японских аукционах машин и их доставкой в Россию. Эксперт отметил, что за 2022 год стоимость авто неоднократно менялась. Основной фактор, влиявший на цену, был связан с динамикой курса рубля. Также роль играл объем спроса. В результате условный японский автомобиль с пробегом, стоивший в начале января 2022 года миллион рублей, по данным Бушлаева, в апреле 2023 года обойдется покупателю в 950 тысяч. Несмотря на относительно невысокие цены на японские машины, товар останется нишевым из-за своих особенностей. В этом уверен президент ассоциации автодилеров региона Александр Рулевский. Собеседник рассказал URA.RU, что с аукционов доставляются подержанные авто с правым рулем. В данный момент конкуренцию им легко составит продукция китайского автопрома: разница в качестве значительно сократилась, но машины при этом новые. Бушлаев согласился, что в Челябинске спрос на японские автомобили с пробегом ниже, чем в восточных регионах РФ. Признавая лидерство за южнокорейскими марками, эксперт уточнил, что желающие купить машину на аукционе Японии челябинцы обычно отдают предпочтение таким моделям, как Toyota Corolla Fielder и гибрид Toyota Prius. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска из-за ухода ряда иностранных автобрендов увеличили спрос на автомобили из Японии. По озвученной URA.RU оценке директора компании BushinuAuto Олега Бушлаева, интерес челябинцев к покупке вырос на 40%. «Спрос в Челябинске явно улучшился. Спровоцировали его отсутствие новых автомобилей у дилеров, закрытие границ с некоторыми странами, усложнившаяся логистика», — сообщил URA.RU Бушлаев. Компания собеседника занимается закупом на японских аукционах машин и их доставкой в Россию. Эксперт отметил, что за 2022 год стоимость авто неоднократно менялась. Основной фактор, влиявший на цену, был связан с динамикой курса рубля. Также роль играл объем спроса. В результате условный японский автомобиль с пробегом, стоивший в начале января 2022 года миллион рублей, по данным Бушлаева, в апреле 2023 года обойдется покупателю в 950 тысяч. Несмотря на относительно невысокие цены на японские машины, товар останется нишевым из-за своих особенностей. В этом уверен президент ассоциации автодилеров региона Александр Рулевский. Собеседник рассказал URA.RU, что с аукционов доставляются подержанные авто с правым рулем. В данный момент конкуренцию им легко составит продукция китайского автопрома: разница в качестве значительно сократилась, но машины при этом новые. Бушлаев согласился, что в Челябинске спрос на японские автомобили с пробегом ниже, чем в восточных регионах РФ. Признавая лидерство за южнокорейскими марками, эксперт уточнил, что желающие купить машину на аукционе Японии челябинцы обычно отдают предпочтение таким моделям, как Toyota Corolla Fielder и гибрид Toyota Prius.