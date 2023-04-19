В ХМАО директор транспортной компании попал под следствие из-за невыплаты зарплат

20 апреля 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Следственный комитет ХМАО завел уголовное дело из-за миллионного долга по зарплате Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следователи ХМАО завели уголовное дело на руководителя транспортного предприятия из Нефтеюганска. На официальном сайте ведомства указано, что директор почти год не платил зарплату нескольким работникам, задолжав персоналу более миллиона рублей. «Руководитель одного из предприятий Нефтеюганска, занимающегося оказанием транспортных услуг на территории ХМАО и ЯНАО, в период с апреля 2022 года по март 2023 года не выплачивал заработную плату нескольким работникам организации. В результате действий подозреваемого перед работниками образовалась задолженность на сумму более миллиона рублей», — сообщает портал следственного управления ХМАО. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства преступления. Уже выяснили, что деньги на счетах компании были, но начальник направлял их на другие цели. Ранее URA.RU писало, что следователи ХМАО завели уголовное дело на руководителя транспортной организации. Предприятие задолжало сотруднику зарплату за три месяца.

Следователи ХМАО завели уголовное дело на руководителя транспортного предприятия из Нефтеюганска. На официальном сайте ведомства указано, что директор почти год не платил зарплату нескольким работникам, задолжав персоналу более миллиона рублей. «Руководитель одного из предприятий Нефтеюганска, занимающегося оказанием транспортных услуг на территории ХМАО и ЯНАО, в период с апреля 2022 года по март 2023 года не выплачивал заработную плату нескольким работникам организации. В результате действий подозреваемого перед работниками образовалась задолженность на сумму более миллиона рублей», — сообщает портал следственного управления ХМАО. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства преступления. Уже выяснили, что деньги на счетах компании были, но начальник направлял их на другие цели. Ранее URA.RU писало, что следователи ХМАО завели уголовное дело на руководителя транспортной организации. Предприятие задолжало сотруднику зарплату за три месяца.