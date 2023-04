Пермские власти готовы потратить полмиллиона на забег на трамплин

Власти Пермского края объявили конкурс на организацию и проведение спортивного мероприятия «Забег на трамплин Top Of The Hill». Начальная и максимальная цена контракта составляет более полумиллиона рублей. Об этом сообщается в техзадании к закупке, размещенном в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». «Исполнитель оказывает услуги по проведению физкультурного мероприятия «Забег на трамплин Top Of The Hill». Место проведения — город Чайковский, трамплинный комплекс «Снежинка». Дата — 27 мая 2023 года. Начальная и максимальная цена контракта — 600 тысяч рублей. Заказчик — ГАУ Пермского края «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий», — указано в документе. Уточняется, что исполнитель контракта обязан подготовить трамплин к соревнованию, обеспечить безопасность при его проведении, организовать работу судей, изготовить наградную продукцию. Заявки на торги принимаются до 27 апреля. Спортивное состязание Top Of The Hill — это вертикальный забег на трамплин для прыжков на лыжах. Он проходит в Пермском крае с 2016 года и собирает тысячи участников со всей страны. В 2022 году в числе победителей экстремальных соревнований оказались пермские пожарные. Они преодолели дистанцию в 400 метров и поднялись на вершину трамплина в полной спасательной экипировке.

