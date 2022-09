Пермские пожарные покорили вершину трамплина в скоростном вертикальном забеге. Фото

Пермские пожарные победили в скоростном забеге TOP OF THE HILL 2022

12 сентября 2022 в 00:56 Размер текста - 17 +

Общий вес снаряжения спортсмена-огнеборца превышает 20 кг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пожарные Прикамья приняли участие в финале седьмого скоростного вертикального забега TOP OF THE HILL 2022. В соревновании впервые приняли участие 48 сотрудников из 10-ти подразделений ГУ МЧС России по Пермскому краю и Спецуправления ФПС № 34 МЧС России. Предстояло пробежать дистанцию 400 метров и подняться в гору под уклоном 35 градусов в полной экипировке. «Первое место завоевали пожарные из 11-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю: Бузмаков Юрий, Загоскин Вадим, Оберемко Владимир и Сыстеров Василий», — указано в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю. Второе место досталось сотрудникам 27-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю. Бронзу первенства получили огнеборцы 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю. В экстремальной гонке TOP OF THE HILL 2022 приняли участие спортсмены из 90 населенных пунктов и 70 субъектов РФ. Общее количество участников забега — 700 человек. Ранее URA.RU писало, что пермские сотрудники МЧС вошли в тройку лучших по стране, заняв второе место в пожарной эстафете. Соревнования проводились в Перми с 10 по 13 июля. Экстремальный забег на трамплин в Чайковском проводится с 2016 года и ежегодно собирает до тысячи участников Фото: сайт ГУ МЧС России по Пермскому краю Финал соревнования проходил 11 сентября Фото: сайт ГУ МЧС России по Пермскому краю Подняться на вершину трамплина — уже само по себе большое достижение Фото: сайт ГУ МЧС России по Пермскому краю

