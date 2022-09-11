11 сентября 2022
10 сентября 2022
09 сентября 2022

Пермские пожарные покорили вершину трамплина в скоростном вертикальном забеге. Фото

Пермские пожарные победили в скоростном забеге TOP OF THE HILL 2022
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, пожарный шланг, огонь
Общий вес снаряжения спортсмена-огнеборца превышает 20 кг Фото:

Пожарные Прикамья приняли участие в финале седьмого скоростного вертикального забега TOP OF THE HILL 2022. В соревновании впервые приняли участие 48 сотрудников из 10-ти подразделений ГУ МЧС России по Пермскому краю и Спецуправления ФПС № 34 МЧС России.

Предстояло пробежать дистанцию 400 метров и подняться в гору под уклоном 35 градусов в полной экипировке. «Первое место завоевали пожарные из 11-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю: Бузмаков Юрий, Загоскин Вадим, Оберемко Владимир и Сыстеров Василий», — указано в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Второе место досталось сотрудникам 27-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю. Бронзу первенства получили огнеборцы 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В экстремальной гонке TOP OF THE HILL 2022 приняли участие спортсмены из 90 населенных пунктов и 70 субъектов РФ. Общее количество участников забега — 700 человек.

Ранее URA.RU писало, что пермские сотрудники МЧС вошли в тройку лучших по стране, заняв второе место в пожарной эстафете. Соревнования проводились в Перми с 10 по 13 июля.

Экстремальный забег на трамплин в Чайковском проводится с 2016 года и ежегодно собирает до тысячи участников
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Финал соревнования проходил 11 сентября
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Подняться на вершину трамплина — уже само по себе большое достижение
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Пожарные Прикамья приняли участие в финале седьмого скоростного вертикального забега TOP OF THE HILL 2022. В соревновании впервые приняли участие 48 сотрудников из 10-ти подразделений ГУ МЧС России по Пермскому краю и Спецуправления ФПС № 34 МЧС России. Предстояло пробежать дистанцию 400 метров и подняться в гору под уклоном 35 градусов в полной экипировке. «Первое место завоевали пожарные из 11-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю: Бузмаков Юрий, Загоскин Вадим, Оберемко Владимир и Сыстеров Василий», — указано в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю. Второе место досталось сотрудникам 27-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю. Бронзу первенства получили огнеборцы 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю. В экстремальной гонке TOP OF THE HILL 2022 приняли участие спортсмены из 90 населенных пунктов и 70 субъектов РФ. Общее количество участников забега — 700 человек. Ранее URA.RU писало, что пермские сотрудники МЧС вошли в тройку лучших по стране, заняв второе место в пожарной эстафете. Соревнования проводились в Перми с 10 по 13 июля.
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