25 апреля 2023

Пермяки выиграли в лотерею более 200 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, азартные игры, лотерея, лотерейный билет
Пермяки купили более 800 тысяч выигрышных билетов с начала года Фото:

Жители Пермского края за первый квартал 2023 года выиграли 213 млн рублей. Денежные призы достались обладателям 800 тысяч счастливых билетов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Только за первый квартал 2023 года участники из этого региона приобрели более 800 тысяч выигрышных лотерейных билетов, которые принесли своим обладателям более 213 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе. Среди победителей только восемь миллионеров.

Наибольшую сумму в текущем году выиграл житель Пермского края в январе — три млн рублей. Еще семь человек выиграли от одного до двух млн рублей. Четыре пермяка стали обладателями денежных призов размером от 500 тысяч до одного млн рублей.

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Жители Пермского края за первый квартал 2023 года выиграли 213 млн рублей. Денежные призы достались обладателям 800 тысяч счастливых билетов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Только за первый квартал 2023 года участники из этого региона приобрели более 800 тысяч выигрышных лотерейных билетов, которые принесли своим обладателям более 213 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе. Среди победителей только восемь миллионеров. Наибольшую сумму в текущем году выиграл житель Пермского края в январе — три млн рублей. Еще семь человек выиграли от одного до двух млн рублей. Четыре пермяка стали обладателями денежных призов размером от 500 тысяч до одного млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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