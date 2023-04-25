Пермяки выиграли в лотерею более 200 млн рублей

Жители Пермского края за первый квартал 2023 года выиграли 213 млн рублей. Денежные призы достались обладателям 800 тысяч счастливых билетов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».
«Только за первый квартал 2023 года участники из этого региона приобрели более 800 тысяч выигрышных лотерейных билетов, которые принесли своим обладателям более 213 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе. Среди победителей только восемь миллионеров.
Наибольшую сумму в текущем году выиграл житель Пермского края в январе — три млн рублей. Еще семь человек выиграли от одного до двух млн рублей. Четыре пермяка стали обладателями денежных призов размером от 500 тысяч до одного млн рублей.
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