Пермяки выиграли в лотерею более 200 млн рублей

26 апреля 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Пермяки купили более 800 тысяч выигрышных билетов с начала года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Пермского края за первый квартал 2023 года выиграли 213 млн рублей. Денежные призы достались обладателям 800 тысяч счастливых билетов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Только за первый квартал 2023 года участники из этого региона приобрели более 800 тысяч выигрышных лотерейных билетов, которые принесли своим обладателям более 213 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе. Среди победителей только восемь миллионеров. Наибольшую сумму в текущем году выиграл житель Пермского края в январе — три млн рублей. Еще семь человек выиграли от одного до двух млн рублей. Четыре пермяка стали обладателями денежных призов размером от 500 тысяч до одного млн рублей.

Жители Пермского края за первый квартал 2023 года выиграли 213 млн рублей. Денежные призы достались обладателям 800 тысяч счастливых билетов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Только за первый квартал 2023 года участники из этого региона приобрели более 800 тысяч выигрышных лотерейных билетов, которые принесли своим обладателям более 213 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе. Среди победителей только восемь миллионеров. Наибольшую сумму в текущем году выиграл житель Пермского края в январе — три млн рублей. Еще семь человек выиграли от одного до двух млн рублей. Четыре пермяка стали обладателями денежных призов размером от 500 тысяч до одного млн рублей.