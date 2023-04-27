Свердловского вора в законе подставляют бойцы из его клана

Соратники вора в законе Гии Свердловского распространяют слухи о нем
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Источники сообщают, что Гия Свердловский отошел от криминальных дел Фото:

Бывшие соратники вора в законе Гии Свердловского пытаются подставить его и выставить в неблагоприятном свете с помощью слухов, которые распространяют в кругах общения авторитета. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«На Гию точат зуб неудачники из его окружения. Одни хотят самоутвердиться, другие — продвинуть свой авторитет. Но и те и другие используют откровенно подлые, кто-то распространяет слухи даже о здоровье», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, люди бывшего криминального лидера говорят о вымышленных болезнях Гии, чем пытаются задеть его в узких кругах. «Пользуются тем, что босс больше не связан с криминалом и пытаются подколоть там, где только могут», — сообщил источник.

Другой собеседник агентства подчеркнул, что слухи, распространяемые об авторитете, — это единичные случаи. «Более-менее приближенные к Гии люди либо слишком его уважают, либо слишком боятся. Никто из его друзей такого делать не будет. Слухи могут себе позволить только мало понимающие в ситуации люди», — рассказал собеседник.

В распоряжении URA.RU нет контактов Гии Свердловского. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.

Ранее URA.RU сообщало, что Гия устроил чистки в своем окружении и разрывал связи с теми, кто сомневался в его авторитете. Частью этих чисток считают депортацию Юры Тбилисского, которого в середине апреля поймали силовики. Другие источники утверждали, что Гия давно отошел от дел и не связан с криминальными историями в регионе. В 2011 году в Липецкой области статус Гии Свердловского отказывались признавать его «воровской» статус.

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Бывшие соратники вора в законе Гии Свердловского пытаются подставить его и выставить в неблагоприятном свете с помощью слухов, которые распространяют в кругах общения авторитета. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «На Гию точат зуб неудачники из его окружения. Одни хотят самоутвердиться, другие — продвинуть свой авторитет. Но и те и другие используют откровенно подлые, кто-то распространяет слухи даже о здоровье», — рассказал собеседник агентства. По его словам, люди бывшего криминального лидера говорят о вымышленных болезнях Гии, чем пытаются задеть его в узких кругах. «Пользуются тем, что босс больше не связан с криминалом и пытаются подколоть там, где только могут», — сообщил источник. Другой собеседник агентства подчеркнул, что слухи, распространяемые об авторитете, — это единичные случаи. «Более-менее приближенные к Гии люди либо слишком его уважают, либо слишком боятся. Никто из его друзей такого делать не будет. Слухи могут себе позволить только мало понимающие в ситуации люди», — рассказал собеседник. В распоряжении URA.RU нет контактов Гии Свердловского. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Ранее URA.RU сообщало, что Гия устроил чистки в своем окружении и разрывал связи с теми, кто сомневался в его авторитете. Частью этих чисток считают депортацию Юры Тбилисского, которого в середине апреля поймали силовики. Другие источники утверждали, что Гия давно отошел от дел и не связан с криминальными историями в регионе. В 2011 году в Липецкой области статус Гии Свердловского отказывались признавать его «воровской» статус.
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