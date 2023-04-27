Первый вице-премьер Белоусов: РФ намерена делать 32 тысячи БПЛА в год к концу десятилетия

28 апреля 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Через семь лет в России планируют увеличить производство беспилотников — Белоусов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия планирует ежегодно производить 18 тысяч беспилотников уже к 2026 году, к 2030 году — 32 тысячи. Об этом сообщил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов. «Рассчитываем, что российская промышленность к завершению следующего бюджетного цикла — то есть к концу 2026 года — сможет выйти на производство беспилотников в объеме 18 тысяч аппаратов в год. А к 2030 году выйти на объем 32 тысячи в год с уровнем покрытия спроса порядка 70%», — сказал Белоусов на совещании по беспилотникам у президента России Владимира Путина, передает РИА новости. Вице-премьер также отметил, что данные приведены без учета сверхлегких БПЛА, вес которых не достигает одного килограмма. Чиновник отметил ситуацию со внутренним спросом на отечественные беспилотники. По словам Белоусова, на данный момент уровень покрытия составляет более 30%. Ранее Президент Путин прокомментировал развитие отрасли беспилотной авиации в стране. Он назвал это направление очень перспективным и добавил, что объем отечественных инвестиций может достичь одного триллиона рублей, передает RT.

Россия планирует ежегодно производить 18 тысяч беспилотников уже к 2026 году, к 2030 году — 32 тысячи. Об этом сообщил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов. «Рассчитываем, что российская промышленность к завершению следующего бюджетного цикла — то есть к концу 2026 года — сможет выйти на производство беспилотников в объеме 18 тысяч аппаратов в год. А к 2030 году выйти на объем 32 тысячи в год с уровнем покрытия спроса порядка 70%», — сказал Белоусов на совещании по беспилотникам у президента России Владимира Путина, передает РИА новости. Вице-премьер также отметил, что данные приведены без учета сверхлегких БПЛА, вес которых не достигает одного килограмма. Чиновник отметил ситуацию со внутренним спросом на отечественные беспилотники. По словам Белоусова, на данный момент уровень покрытия составляет более 30%. Ранее Президент Путин прокомментировал развитие отрасли беспилотной авиации в стране. Он назвал это направление очень перспективным и добавил, что объем отечественных инвестиций может достичь одного триллиона рублей, передает RT.