27 апреля 2023

Челябинский судья, писавший жалобы в Москву на коллег, уходит в отставку

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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Судья подал заявление о прекращении полномочий Фото:

Судья Тракторозаводского районного суда Челябинска Антон Долгов, который жаловался в Москву на претензии коллег, уходит в отставку. Рассмотрение заявления состоится 28 апреля на очередном заседании квалификационной коллегии судей Челябинской области.

«Рассмотрение заявления Долгова Антона Юрьевича о прекращении полномочий судьи Тракторозаводского районного суда г. Челябинска. По подп. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“ с 17 мая 2023 года», — указано в повестке заседания.

Ранее Долгов рассказал, что руководство суда было недовольно его работой и всячески ему мешало. На заседании квалификационной коллегии председатель совета судей региона Александр Зимин заявил, что у Долгова крайне низкие качество и скорость рассмотрения дел. Долгова привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Он пытался обжаловать документ в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России, но ВВКС оставила это решение в силе.

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Судья Тракторозаводского районного суда Челябинска Антон Долгов, который жаловался в Москву на претензии коллег, уходит в отставку. Рассмотрение заявления состоится 28 апреля на очередном заседании квалификационной коллегии судей Челябинской области. «Рассмотрение заявления Долгова Антона Юрьевича о прекращении полномочий судьи Тракторозаводского районного суда г. Челябинска. По подп. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“ с 17 мая 2023 года», — указано в повестке заседания. Ранее Долгов рассказал, что руководство суда было недовольно его работой и всячески ему мешало. На заседании квалификационной коллегии председатель совета судей региона Александр Зимин заявил, что у Долгова крайне низкие качество и скорость рассмотрения дел. Долгова привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Он пытался обжаловать документ в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России, но ВВКС оставила это решение в силе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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