Челябинский судья, писавший жалобы в Москву на коллег, уходит в отставку

28 апреля 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Судья подал заявление о прекращении полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Судья Тракторозаводского районного суда Челябинска Антон Долгов, который жаловался в Москву на претензии коллег, уходит в отставку. Рассмотрение заявления состоится 28 апреля на очередном заседании квалификационной коллегии судей Челябинской области. «Рассмотрение заявления Долгова Антона Юрьевича о прекращении полномочий судьи Тракторозаводского районного суда г. Челябинска. По подп. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“ с 17 мая 2023 года», — указано в повестке заседания. Ранее Долгов рассказал, что руководство суда было недовольно его работой и всячески ему мешало. На заседании квалификационной коллегии председатель совета судей региона Александр Зимин заявил, что у Долгова крайне низкие качество и скорость рассмотрения дел. Долгова привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Он пытался обжаловать документ в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России, но ВВКС оставила это решение в силе.

Судья Тракторозаводского районного суда Челябинска Антон Долгов, который жаловался в Москву на претензии коллег, уходит в отставку. Рассмотрение заявления состоится 28 апреля на очередном заседании квалификационной коллегии судей Челябинской области. «Рассмотрение заявления Долгова Антона Юрьевича о прекращении полномочий судьи Тракторозаводского районного суда г. Челябинска. По подп. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“ с 17 мая 2023 года», — указано в повестке заседания. Ранее Долгов рассказал, что руководство суда было недовольно его работой и всячески ему мешало. На заседании квалификационной коллегии председатель совета судей региона Александр Зимин заявил, что у Долгова крайне низкие качество и скорость рассмотрения дел. Долгова привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Он пытался обжаловать документ в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России, но ВВКС оставила это решение в силе.