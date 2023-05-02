Захарова назвала Зеленского виновником голодомора 21 века из-за его слов об Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы его страна является «гарантом продовольственной безопасности» в мире. По ее мнению, украинский лидер устроил голодомор 21 века.
«Зато честно. Хотя, возможно, и бессознательно. Смотрите: граждан Украины при Зеленском все меньше, почву и зерно вывозят с Украины все активнее — количество украинских потребителей украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии. Значит, западным кураторам ЗеПрезидента достанется больше продовольствия. #ЗеГолодомор 21 века устроил Зеленский вверенной ему стране», —
Ранее Зеленский заявил, что Украина является гарантом продовольственной безопасности мира. Сейчас глобальная торговля зерном осложнена из-за конфликта на Украине. Очередные переговоры по зерновой сделке пройдут 3 мая, пишет Reuters.
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