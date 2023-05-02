Захарова назвала Зеленского виновником голодомора 21 века из-за его слов об Украине 03 мая 2023 в 02:09 Размер текста - 17 + Мария Захарова обвинила Зеленского в массовом голоде на Украине Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы его страна является «гарантом продовольственной безопасности» в мире. По ее мнению, украинский лидер устроил голодомор 21 века. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины «Зато честно. Хотя, возможно, и бессознательно. Смотрите: граждан Украины при Зеленском все меньше, почву и зерно вывозят с Украины все активнее — количество украинских потребителей украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии. Значит, западным кураторам ЗеПрезидента достанется больше продовольствия. #ЗеГолодомор 21 века устроил Зеленский вверенной ему стране», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее Зеленский заявил, что Украина является гарантом продовольственной безопасности мира. Сейчас глобальная торговля зерном осложнена из-за конфликта на Украине. Очередные переговоры по зерновой сделке пройдут 3 мая, пишет Reuters. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы его страна является «гарантом продовольственной безопасности» в мире. По ее мнению, украинский лидер устроил голодомор 21 века. «Зато честно. Хотя, возможно, и бессознательно. Смотрите: граждан Украины при Зеленском все меньше, почву и зерно вывозят с Украины все активнее — количество украинских потребителей украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии. Значит, западным кураторам ЗеПрезидента достанется больше продовольствия. #ЗеГолодомор 21 века устроил Зеленский вверенной ему стране», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее Зеленский заявил, что Украина является гарантом продовольственной безопасности мира. Сейчас глобальная торговля зерном осложнена из-за конфликта на Украине. Очередные переговоры по зерновой сделке пройдут 3 мая, пишет Reuters. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям