Зеленский посчитал Украину гарантом продовольственной безопасности мира

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Владимир Зеленский заявил, что Украина — это гарант  продовольственной безопасности мира Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна является гарантом продовольственной безопасности мира. Об этом он написал в соцсетях.

«Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Африкой и готова оставаться гарантом продовольственной безопасности в мире», — написал Владимир Зеленский на своей странице в Twitter. Он уточнил, что переговорил с президентом Коморских островов Азали Ассумани, поздравил его с назначением на должность и поблагодарил за поддержку Украины.

Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине. Эти страны являются основными участниками сделки. Очередные переговоры по зерновой сделке пройдут 3 мая.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев сможет защитить всю Европу в составе НАТО. Для этого Украину должны включить в альянс, заявил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна является гарантом продовольственной безопасности мира. Об этом он написал в соцсетях. «Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Африкой и готова оставаться гарантом продовольственной безопасности в мире», — написал Владимир Зеленский на своей странице в Twitter. Он уточнил, что переговорил с президентом Коморских островов Азали Ассумани, поздравил его с назначением на должность и поблагодарил за поддержку Украины. Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине. Эти страны являются основными участниками сделки. Очередные переговоры по зерновой сделке пройдут 3 мая. Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев сможет защитить всю Европу в составе НАТО. Для этого Украину должны включить в альянс, заявил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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