Зеленский посчитал Украину гарантом продовольственной безопасности мира

02 мая 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что Украина — это гарант продовольственной безопасности мира Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна является гарантом продовольственной безопасности мира. Об этом он написал в соцсетях. «Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Африкой и готова оставаться гарантом продовольственной безопасности в мире», — написал Владимир Зеленский на своей странице в Twitter. Он уточнил, что переговорил с президентом Коморских островов Азали Ассумани, поздравил его с назначением на должность и поблагодарил за поддержку Украины. Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине. Эти страны являются основными участниками сделки. Очередные переговоры по зерновой сделке пройдут 3 мая. Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев сможет защитить всю Европу в составе НАТО. Для этого Украину должны включить в альянс, заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна является гарантом продовольственной безопасности мира. Об этом он написал в соцсетях. «Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Африкой и готова оставаться гарантом продовольственной безопасности в мире», — написал Владимир Зеленский на своей странице в Twitter. Он уточнил, что переговорил с президентом Коморских островов Азали Ассумани, поздравил его с назначением на должность и поблагодарил за поддержку Украины. Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине. Эти страны являются основными участниками сделки. Очередные переговоры по зерновой сделке пройдут 3 мая. Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев сможет защитить всю Европу в составе НАТО. Для этого Украину должны включить в альянс, заявил он.