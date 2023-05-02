Зеленский посчитал Украину гарантом продовольственной безопасности мира

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна является гарантом продовольственной безопасности мира. Об этом он написал в соцсетях.
«Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Африкой и готова оставаться гарантом продовольственной безопасности в мире», — написал Владимир Зеленский на своей странице в Twitter. Он уточнил, что переговорил с президентом Коморских островов Азали Ассумани, поздравил его с назначением на должность и поблагодарил за поддержку Украины.
Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине. Эти страны являются основными участниками сделки. Очередные переговоры по зерновой сделке пройдут 3 мая.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев сможет защитить всю Европу в составе НАТО. Для этого Украину должны включить в альянс, заявил он.
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