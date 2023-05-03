Чернецкий назвал условие для строительства новой ветки метро в Екатеринбурге

Чернецкий: строительство новой ветки метро в Екатеринбурге возможно при господдержке

03 мая 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Аркадий Чернецкий уверен, что региональный бюджет не справится с тратами на строительство метро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для строительства новой ветки метро в Екатеринбурге необходима государственная поддержка, поскольку проект очень дорогой. Об этом заявил экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. «Без появления государственной программы по строительству метро в таких мегаполисах, как Екатеринбург, за счет ресурса региона либо за счет ресурса „регион + бизнес“ этот вопрос не решить», — рассказал Чернецкий в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что для любого региона России построить метро самостоятельно является неподъемной задачей. Подобную нагрузку, подчеркнул Чернецкий, может выдержать только бюджет Москвы. Планирование стоимости метро усложняется тем, что проект необходимо закончить, если работы были начаты, и иметь четкий план по завершению строительства. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркивал, что в городе не будет протянута новая ветка метро. Он также подчеркивал, что для реализации проекта нужна федеральная поддержка.

Для строительства новой ветки метро в Екатеринбурге необходима государственная поддержка, поскольку проект очень дорогой. Об этом заявил экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. «Без появления государственной программы по строительству метро в таких мегаполисах, как Екатеринбург, за счет ресурса региона либо за счет ресурса „регион + бизнес“ этот вопрос не решить», — рассказал Чернецкий в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что для любого региона России построить метро самостоятельно является неподъемной задачей. Подобную нагрузку, подчеркнул Чернецкий, может выдержать только бюджет Москвы. Планирование стоимости метро усложняется тем, что проект необходимо закончить, если работы были начаты, и иметь четкий план по завершению строительства. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркивал, что в городе не будет протянута новая ветка метро. Он также подчеркивал, что для реализации проекта нужна федеральная поддержка.