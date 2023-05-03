Чернецкий назвал условие для строительства новой ветки метро в Екатеринбурге

Чернецкий: строительство новой ветки метро в Екатеринбурге возможно при господдержке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Аркадием Чернецким. Екатеринбург, чернецкий аркадий
Аркадий Чернецкий уверен, что региональный бюджет не справится с тратами на строительство метро Фото:

Для строительства новой ветки метро в Екатеринбурге необходима государственная поддержка, поскольку проект очень дорогой. Об этом заявил экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

«Без появления государственной программы по строительству метро в таких мегаполисах, как Екатеринбург, за счет ресурса региона либо за счет ресурса „регион + бизнес“ этот вопрос не решить», — рассказал Чернецкий в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что для любого региона России построить метро самостоятельно является неподъемной задачей.

Подобную нагрузку, подчеркнул Чернецкий, может выдержать только бюджет Москвы. Планирование стоимости метро усложняется тем, что проект необходимо закончить, если работы были начаты, и иметь четкий план по завершению строительства.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркивал, что в городе не будет протянута новая ветка метро. Он также подчеркивал, что для реализации проекта нужна федеральная поддержка.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для строительства новой ветки метро в Екатеринбурге необходима государственная поддержка, поскольку проект очень дорогой. Об этом заявил экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. «Без появления государственной программы по строительству метро в таких мегаполисах, как Екатеринбург, за счет ресурса региона либо за счет ресурса „регион + бизнес“ этот вопрос не решить», — рассказал Чернецкий в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что для любого региона России построить метро самостоятельно является неподъемной задачей. Подобную нагрузку, подчеркнул Чернецкий, может выдержать только бюджет Москвы. Планирование стоимости метро усложняется тем, что проект необходимо закончить, если работы были начаты, и иметь четкий план по завершению строительства. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркивал, что в городе не будет протянута новая ветка метро. Он также подчеркивал, что для реализации проекта нужна федеральная поддержка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...