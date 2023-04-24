Мэр Екатеринбурга пояснил, почему в городе не будет второй ветки метро

Мэр Екатеринбурга Орлов: во второй ветке метро не заинтересованы федеральные власти

24 апреля 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Вместо второй ветки метро екатеринбуржцам предлагают довольствоваться наземным метро Фото: Александр Мамаев © URA.RU Вторая ветка метро не появится в Екатеринбурге в ближайшее время, потому что в этом не заинтересованы федеральные органы власти. Об этом заявил глава города Алексей Орлов. «Строительство такого финансовоемкого объекта, как метрополитен, возможно только при поддержке федерального бюджета. На сегодняшний день решения о поддержке продолжения строительства метро в Екатеринбурге от федеральных органов власти нет», — сообщает газета «Вечерний Екатеринбург» со ссылкой на Орлова. При этом власти города сделали упор на наземном метро. Такой проект реализуется совместно с РЖД и дает в разы больший объем пассажиропотока на единицу вложений, считает мэр. Ранее Орлов заявлял, что мечтает о 18 станциях метро в городе. При этом в июле 2022 года на полях «Иннопрома» мэр говорил о возможном строительстве одной новой станции в пределах уже существующей ветки. Разговоры о второй ветке метро вернулись в медиапространство в марте прошлого года.

Вторая ветка метро не появится в Екатеринбурге в ближайшее время, потому что в этом не заинтересованы федеральные органы власти. Об этом заявил глава города Алексей Орлов. «Строительство такого финансовоемкого объекта, как метрополитен, возможно только при поддержке федерального бюджета. На сегодняшний день решения о поддержке продолжения строительства метро в Екатеринбурге от федеральных органов власти нет», — сообщает газета «Вечерний Екатеринбург» со ссылкой на Орлова. При этом власти города сделали упор на наземном метро. Такой проект реализуется совместно с РЖД и дает в разы больший объем пассажиропотока на единицу вложений, считает мэр. Ранее Орлов заявлял, что мечтает о 18 станциях метро в городе. При этом в июле 2022 года на полях «Иннопрома» мэр говорил о возможном строительстве одной новой станции в пределах уже существующей ветки. Разговоры о второй ветке метро вернулись в медиапространство в марте прошлого года.