В Екатеринбурге избавляются от прибыльной гастроточки, к которой приложил руку турецкий шеф

Владелец турецкого заведения Atesh, которое находится на фуд-маркете Estory в ТРЦ «Гринвич», решил перепродать бизнес. Ранее ради запуска гастроточки в Екатеринбург привозили шеф-повара из Турции. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито Недвижимость».
«Запуск кухни проводился шеф-поваром, приглашенным из Турции. База рецептов и технологии будут предоставлены. Также ваше право вносить изменения в меню», — заявляет продавец и уверяет, что сейчас предприятие работает в прибыль, а штат укомплектован и готов к переменам.
Объект продается по себестоимости за 1 650 000 рублей. Автор объявления пояснил, что решил расстаться с заведением, потому что живет в другом городе и не может управлять точкой удаленно.
Ранее в Estory открылась гастроточка «В рот мне доги». Заведение предлагает екатеринбуржцам хот-доги и корн-доги, которые готовятся по рецептам из разных стран. В разработке меню участвовали финалист «Битвы шефов» Иван Савелков.
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