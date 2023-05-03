03 мая 2023

В Екатеринбурге избавляются от прибыльной гастроточки, к которой приложил руку турецкий шеф

© Служба новостей «URA.RU»
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Фудмаркет Estory в тц Гринвиче. Екатеринбург, e-story, фудмаркет, estory
Точку на фуд-маркете готовы продать за 1 650 000 рублей Фото:

Владелец турецкого заведения Atesh, которое находится на фуд-маркете Estory в ТРЦ «Гринвич», решил перепродать бизнес. Ранее ради запуска гастроточки в Екатеринбург привозили шеф-повара из Турции. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито Недвижимость».

«Запуск кухни проводился шеф-поваром, приглашенным из Турции. База рецептов и технологии будут предоставлены. Также ваше право вносить изменения в меню», — заявляет продавец и уверяет, что сейчас предприятие работает в прибыль, а штат укомплектован и готов к переменам.

Объект продается по себестоимости за 1 650 000 рублей. Автор объявления пояснил, что решил расстаться с заведением, потому что живет в другом городе и не может управлять точкой удаленно.

Ранее в Estory открылась гастроточка «В рот мне доги». Заведение предлагает екатеринбуржцам хот-доги и корн-доги, которые готовятся по рецептам из разных стран. В разработке меню участвовали финалист «Битвы шефов» Иван Савелков.

Фото:

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Владелец турецкого заведения Atesh, которое находится на фуд-маркете Estory в ТРЦ «Гринвич», решил перепродать бизнес. Ранее ради запуска гастроточки в Екатеринбург привозили шеф-повара из Турции. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито Недвижимость». «Запуск кухни проводился шеф-поваром, приглашенным из Турции. База рецептов и технологии будут предоставлены. Также ваше право вносить изменения в меню», — заявляет продавец и уверяет, что сейчас предприятие работает в прибыль, а штат укомплектован и готов к переменам. Объект продается по себестоимости за 1 650 000 рублей. Автор объявления пояснил, что решил расстаться с заведением, потому что живет в другом городе и не может управлять точкой удаленно. Ранее в Estory открылась гастроточка «В рот мне доги». Заведение предлагает екатеринбуржцам хот-доги и корн-доги, которые готовятся по рецептам из разных стран. В разработке меню участвовали финалист «Битвы шефов» Иван Савелков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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