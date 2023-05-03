03 мая 2023

В Челябинске сады окружил огонь. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, лесной пожар
На тушение брошены силы Челябинского и Копейского пожарных гарнизонов Фото:

В Челябинске дым от пожара рядом с СНТ «Станкостроитель 1», «Станкостроитель 3» и микрорайоном Чурилово заметно из центра города. О том, что на тушение брошены сила Челябинского и Копейского гарнизонов, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Силы Челябинского и Копейского гарнизонов работают на ликвидацию возгорания. Горит трава между садами „Станкостроитель 3“ и „Станкостроитель 1“», — сообщили в ведомстве.

Читатель URA.RU сообщил, что дым от пожара заметно из центра города. Сначала плотное облако виднелось за крышами бизнес-центров, но быстро начало рассеиваться.

Дым видно из центра Челябинска, но облако быстро рассеялось
Дым видно из центра Челябинска, но облако быстро рассеялось

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В Челябинске дым от пожара рядом с СНТ «Станкостроитель 1», «Станкостроитель 3» и микрорайоном Чурилово заметно из центра города. О том, что на тушение брошены сила Челябинского и Копейского гарнизонов, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Силы Челябинского и Копейского гарнизонов работают на ликвидацию возгорания. Горит трава между садами „Станкостроитель 3“ и „Станкостроитель 1“», — сообщили в ведомстве. Читатель URA.RU сообщил, что дым от пожара заметно из центра города. Сначала плотное облако виднелось за крышами бизнес-центров, но быстро начало рассеиваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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