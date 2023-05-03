На тушение брошены силы Челябинского и Копейского пожарных гарнизонов
В Челябинске дым от пожара рядом с СНТ «Станкостроитель 1», «Станкостроитель 3» и микрорайоном Чурилово заметно из центра города. О том, что на тушение брошены сила Челябинского и Копейского гарнизонов, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Силы Челябинского и Копейского гарнизонов работают на ликвидацию возгорания. Горит трава между садами „Станкостроитель 3“ и „Станкостроитель 1“», — сообщили в ведомстве.
Читатель URA.RU сообщил, что дым от пожара заметно из центра города. Сначала плотное облако виднелось за крышами бизнес-центров, но быстро начало рассеиваться.
Дым видно из центра Челябинска, но облако быстро рассеялось
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