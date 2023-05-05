В Екатеринбурге опасаются выбросов после пожара на складе с резиной

Сотрудники свердловского Роспотребнадзора проверят воздух после пожара, который разгорелся на складах с резиной в районе Елизавет в Екатеринбурге. Об этом сообщает ведомство в своих соцсетях.
«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром на Елизавете в Екатеринбурге организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки», — заявили в организации. Сейчас специалисты советуют не открывать окна, меньше находиться на воздухе, отказаться от контактных линз, больше пить и при необходимости использовать маски.
Днем в районе Елизавет в Екатеринбурге загорелось два складских помещения, где хранятся горючие жидкости и резина. Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников. Полицейские оцепили дорогу, на месте работает 61 человек и 15 единиц техники. Площадь возгорания разрослась с 2000 до 4000 квадратных метров.
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