В Екатеринбурге опасаются выбросов после пожара на складе с резиной

В Екатеринбурге проверят качество воздуха после пожаров на складах

05 мая 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Специалисты советуют не открывать окна, пока пожар не потушат Фото: Московец Илья © URA.RU Сотрудники свердловского Роспотребнадзора проверят воздух после пожара, который разгорелся на складах с резиной в районе Елизавет в Екатеринбурге. Об этом сообщает ведомство в своих соцсетях. «Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром на Елизавете в Екатеринбурге организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки», — заявили в организации. Сейчас специалисты советуют не открывать окна, меньше находиться на воздухе, отказаться от контактных линз, больше пить и при необходимости использовать маски. Днем в районе Елизавет в Екатеринбурге загорелось два складских помещения, где хранятся горючие жидкости и резина. Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников. Полицейские оцепили дорогу, на месте работает 61 человек и 15 единиц техники. Площадь возгорания разрослась с 2000 до 4000 квадратных метров.

Сотрудники свердловского Роспотребнадзора проверят воздух после пожара, который разгорелся на складах с резиной в районе Елизавет в Екатеринбурге. Об этом сообщает ведомство в своих соцсетях. «Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром на Елизавете в Екатеринбурге организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки», — заявили в организации. Сейчас специалисты советуют не открывать окна, меньше находиться на воздухе, отказаться от контактных линз, больше пить и при необходимости использовать маски. Днем в районе Елизавет в Екатеринбурге загорелось два складских помещения, где хранятся горючие жидкости и резина. Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников. Полицейские оцепили дорогу, на месте работает 61 человек и 15 единиц техники. Площадь возгорания разрослась с 2000 до 4000 квадратных метров.