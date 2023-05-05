Пожар на складах в Екатеринбурге не могут потушить из-за проблем с водой. Фото

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге, где загорелось два склада с резиной и горючей жидкостью, спасатели испытывают неудобства в тушении. Рядом с пожаром мало источников воды. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«Борьбу с огнем ведут 57 огнеборцев и 13 единиц спецтехники. Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников», — сообщает ведомство. На опасных участках спасатели используют пожарные щиты и специальные теплоотражающие костюмы.

Ранее пожарные сообщили, что в Екатеринбурге в районе Елизавет горят два склада на ул. Базальтовой. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар с Елизавета видно даже в центре города
Пожар с Елизавета видно даже в центре города
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В Екатеринбурге, где загорелось два склада с резиной и горючей жидкостью, спасатели испытывают неудобства в тушении. Рядом с пожаром мало источников воды. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. «Борьбу с огнем ведут 57 огнеборцев и 13 единиц спецтехники. Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников», — сообщает ведомство. На опасных участках спасатели используют пожарные щиты и специальные теплоотражающие костюмы. Ранее пожарные сообщили, что в Екатеринбурге в районе Елизавет горят два склада на ул. Базальтовой. Информации о пострадавших не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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