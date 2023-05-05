Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге, где загорелось два склада с резиной и горючей жидкостью, спасатели испытывают неудобства в тушении. Рядом с пожаром мало источников воды. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«Борьбу с огнем ведут 57 огнеборцев и 13 единиц спецтехники. Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников», — сообщает ведомство. На опасных участках спасатели используют пожарные щиты и специальные теплоотражающие костюмы.

Ранее пожарные сообщили, что в Екатеринбурге в районе Елизавет горят два склада на ул. Базальтовой. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар с Елизавета видно даже в центре города Фото: корреспондент URA.RU

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области