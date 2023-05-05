Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров (архивное фото)
В Екатеринбурге, где загорелось два склада с резиной и горючей жидкостью, спасатели испытывают неудобства в тушении. Рядом с пожаром мало источников воды. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
«Борьбу с огнем ведут 57 огнеборцев и 13 единиц спецтехники. Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников», — сообщает ведомство. На опасных участках спасатели используют пожарные щиты и специальные теплоотражающие костюмы.
Ранее пожарные сообщили, что в Екатеринбурге в районе Елизавет горят два склада на ул. Базальтовой. Информации о пострадавших не поступало.
Пожар с Елизавета видно даже в центре города
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