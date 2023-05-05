Пожар видно даже в центре Екатеринбурга Фото: Московец Илья © URA.RU

В Екатеринбурге оцепили территорию, которая располагается рядом с горящими складами на Елизавет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Место оцепила полиция. Никого не подпускают», — передает корреспондент. Спасатели сообщают, что огонь перекинулся на растительность, а площадь пожара разрослась до 4000 м. кв из-за ветреной погоды

К ликвидации пожара привлечено уже 61 человек и 15 единиц техники. «Огнеборцы принимают все меры для недопущения перехода огня на гаражный кооператив», — сообщают в региональном ГУ МЧС.

Ранее стало известно, что в районе Елизавет вспыхнул пожар на двух складских помещениях, где хранятся горючие жидкости и резина. Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников.