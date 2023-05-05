Челябинцы отправят мобилизованным пикап для пулемета

06 мая 2023 в 00:53 Размер текста - 17 +

На пикапе штурмовые бригады могут совершать неожиданные нападения Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Копейска Челябинской области открыли срочный сбор средств для приобретения пикапа, который планируется отправить мобилизованным для установки пулемета. Часть средств уже есть, сообщают волонтеры. «Поступила заявка от бойцов на сбор средств для покупки автомобиля пикап. Автомобиль действительно необходим ребятам, основная задача — эффективное подавление живой силы противника, чтобы тот, как принято говорить, не мог поднять головы. Кроме того, основной плюс таких легких пикапов — внезапность», — говорится в сообществе «Все для Победы.Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточняют, что бойцы на пикапе могут совершать неожиданные атаки на легкобронированную технику и быстро ретироваться в укрытие. По данным сообщества, автомобиль стоит порядка 350-450 тысяч рублей, из них 150 тысяч рублей в качестве стартового капитала уже есть. Активисты Копейска начали работу с заявками бойцов со старта проведения спецоперации. Так, инициаторы полностью одели и снабдили дорогим оборудованием снайпера. Благодаря помощи челябинцев на передовую регулярно отправляют гуманитарную помощь: одежду, обувь, продукты питания, медикаменты и детские письма с рисунками.

Жители Копейска Челябинской области открыли срочный сбор средств для приобретения пикапа, который планируется отправить мобилизованным для установки пулемета. Часть средств уже есть, сообщают волонтеры. «Поступила заявка от бойцов на сбор средств для покупки автомобиля пикап. Автомобиль действительно необходим ребятам, основная задача — эффективное подавление живой силы противника, чтобы тот, как принято говорить, не мог поднять головы. Кроме того, основной плюс таких легких пикапов — внезапность», — говорится в сообществе «Все для Победы.Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточняют, что бойцы на пикапе могут совершать неожиданные атаки на легкобронированную технику и быстро ретироваться в укрытие. По данным сообщества, автомобиль стоит порядка 350-450 тысяч рублей, из них 150 тысяч рублей в качестве стартового капитала уже есть. Активисты Копейска начали работу с заявками бойцов со старта проведения спецоперации. Так, инициаторы полностью одели и снабдили дорогим оборудованием снайпера. Благодаря помощи челябинцев на передовую регулярно отправляют гуманитарную помощь: одежду, обувь, продукты питания, медикаменты и детские письма с рисунками.