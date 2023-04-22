Волонтеры Копейска сделали заявление о помощи военнослужащим

Волонтеры Копейска расширяют спектр помощи военнослужащим и их семьям

23 апреля 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

Активисты расширяют спектр помощи на всех пострадавших Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры Копейска Челябинской области завершают регистрацию некоммерческой организации, чтобы расширить спектр помощи людям. Об этом URA.RU рассказала руководитель будущей АНО ЦСЗП «Копейский Народный Фронт „Вместе“» Ирина Горькова. «Мы не рассказывали, чтобы не сглазить, но есть хорошие новости. Наша инициативная группа сейчас проходит завершающую стадию регистрации в Минюсте и мы со дня на день получим официальные документы некоммерческой организации», — уточнила URA.RU Горькова. Горькова добавила URA.RU, что они намерены расширить горизонты помощи. Ее будут получать не только участники спецоперации. «Это поддержка военнослужащих, ветеранов войн и ПО, а также их семей, беженцев и вынужденных переселенцев, пострадавших в силу военных действий, инвалидов войн и граждан, не признанных инвалидами. Это комплексная юридическая, психологическая, медицинская и реабилитационная помощь всем вышеперечисленным категориям. Конечно же, это патриотическое воспитание молодежи. Много чего в планах и, если мы хотя бы половину от желаемого начнем реализовывать, это будет огромным прорывом и поддержкой не только в Копейске, но и в Челябинской области», — отметила Горькова. Волонтеры Копейска активно начали работу с заявками военнослужащих с начала спецоперации. Так, инициаторы полностью одели и снабдили дорогим оборудованием снайпера. Благодаря помощи челябинцев на передовую регулярно отправляют гуманитарную помощь: одежду, обувь, продукты питания, медикаменты и детские письма с рисунками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Волонтеры Копейска Челябинской области завершают регистрацию некоммерческой организации, чтобы расширить спектр помощи людям. Об этом URA.RU рассказала руководитель будущей АНО ЦСЗП «Копейский Народный Фронт „Вместе“» Ирина Горькова. «Мы не рассказывали, чтобы не сглазить, но есть хорошие новости. Наша инициативная группа сейчас проходит завершающую стадию регистрации в Минюсте и мы со дня на день получим официальные документы некоммерческой организации», — уточнила URA.RU Горькова. Горькова добавила URA.RU, что они намерены расширить горизонты помощи. Ее будут получать не только участники спецоперации. «Это поддержка военнослужащих, ветеранов войн и ПО, а также их семей, беженцев и вынужденных переселенцев, пострадавших в силу военных действий, инвалидов войн и граждан, не признанных инвалидами. Это комплексная юридическая, психологическая, медицинская и реабилитационная помощь всем вышеперечисленным категориям. Конечно же, это патриотическое воспитание молодежи. Много чего в планах и, если мы хотя бы половину от желаемого начнем реализовывать, это будет огромным прорывом и поддержкой не только в Копейске, но и в Челябинской области», — отметила Горькова. Волонтеры Копейска активно начали работу с заявками военнослужащих с начала спецоперации. Так, инициаторы полностью одели и снабдили дорогим оборудованием снайпера. Благодаря помощи челябинцев на передовую регулярно отправляют гуманитарную помощь: одежду, обувь, продукты питания, медикаменты и детские письма с рисунками.