05 мая 2023
04 мая 2023

Глава Нижневартовска вышел на субботник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник в Дендрологическом парке. Екатеринбург, орлов алексей, листва, грабли, субботник
В Нижневартовске продолжаются субботники Фото:

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко 6 мая вместе с жителями вышел на уборку общественных территорий. Об этом глава рассказал в соцсетях.

«Сегодня привели в порядок участок на улице 60 лет Октября в створе улицы Менделеева и Проспекта Победы. Благодарю своих коллег, всех горожан за неравнодушие — было приятно видеть столько земляков на очередном субботнике! Совместными усилиями наш город преображается к великому празднику 9 мая!» — написал Кощенко в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске администрация приглашает неравнодушных граждан присоединиться к общегородским субботникам. Они будут проходить в городе до конца мая.

Дмитрий Кощенко вышел на субботник, который состоялся в районе улицы 60 лет Октября, в створе улицы Менделеева и Проспекта Победы
Дмитрий Кощенко вышел на субботник, который состоялся в районе улицы 60 лет Октября, в створе улицы Менделеева и Проспекта Победы
Вместе с мэром на уборку вышли неравнодушные жители
Вместе с мэром на уборку вышли неравнодушные жители

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Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко 6 мая вместе с жителями вышел на уборку общественных территорий. Об этом глава рассказал в соцсетях. «Сегодня привели в порядок участок на улице 60 лет Октября в створе улицы Менделеева и Проспекта Победы. Благодарю своих коллег, всех горожан за неравнодушие — было приятно видеть столько земляков на очередном субботнике! Совместными усилиями наш город преображается к великому празднику 9 мая!» — написал Кощенко в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске администрация приглашает неравнодушных граждан присоединиться к общегородским субботникам. Они будут проходить в городе до конца мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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