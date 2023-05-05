Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко 6 мая вместе с жителями вышел на уборку общественных территорий. Об этом глава рассказал в соцсетях.
«Сегодня привели в порядок участок на улице 60 лет Октября в створе улицы Менделеева и Проспекта Победы. Благодарю своих коллег, всех горожан за неравнодушие — было приятно видеть столько земляков на очередном субботнике! Совместными усилиями наш город преображается к великому празднику 9 мая!» — написал Кощенко в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске администрация приглашает неравнодушных граждан присоединиться к общегородским субботникам. Они будут проходить в городе до конца мая.
Дмитрий Кощенко вышел на субботник, который состоялся в районе улицы 60 лет Октября, в створе улицы Менделеева и Проспекта Победы
Тelegram-канал Дмитрия Кощенко
Вместе с мэром на уборку вышли неравнодушные жители
Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко 6 мая вместе с жителями вышел на уборку общественных территорий. Об этом глава рассказал в соцсетях. «Сегодня привели в порядок участок на улице 60 лет Октября в створе улицы Менделеева и Проспекта Победы. Благодарю своих коллег, всех горожан за неравнодушие — было приятно видеть столько земляков на очередном субботнике! Совместными усилиями наш город преображается к великому празднику 9 мая!» — написал Кощенко в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске администрация приглашает неравнодушных граждан присоединиться к общегородским субботникам. Они будут проходить в городе до конца мая.