Природный пожар уничтожил больше тысячи гектаров леса в национальном парке «Зигальга» Катав-Ивановского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«К утру 7 мая огнем пройдено 1024 гектара. Площадь активного горения уменьшилась, в том числе за счет погоды — ночью температура в горах опустилась почти до ноля», — рассказали в нацпарке.
По южной стороне нацпарка идет прокладка противопожарной минерализованной полосы. По западной стороне опашка уже проведена. К тушению подключились прибывшие из Перми сотрудники Авиалесоохраны.
Пожар в нацпарке «Зигальга» начался 4 мая. Одной из причин возгорания мог стать костер, который оставили после себя туристы-сплавщики. Главы поселков Меседа и Тюлюк, которые расположены рядом с нацпарком, начали сбор волонтеров для тушения пожара.
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