06 мая 2023
05 мая 2023

В челябинском нацпарке «Зигальга» выгорело больше тысячи гектаров леса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Малиновке. Курган, дым, пожар, задымление, смог, огонь, лесной пожар
Пожар в нацпарке тушат с 4 мая Фото:

Природный пожар уничтожил больше тысячи гектаров леса в национальном парке «Зигальга» Катав-Ивановского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«К утру 7 мая огнем пройдено 1024 гектара. Площадь активного горения уменьшилась, в том числе за счет погоды — ночью температура в горах опустилась почти до ноля», — рассказали в нацпарке.

По южной стороне нацпарка идет прокладка противопожарной минерализованной полосы. По западной стороне опашка уже проведена. К тушению подключились прибывшие из Перми сотрудники Авиалесоохраны.

Пожар в нацпарке «Зигальга» начался 4 мая. Одной из причин возгорания мог стать костер, который оставили после себя туристы-сплавщики. Главы поселков Меседа и Тюлюк, которые расположены рядом с нацпарком, начали сбор волонтеров для тушения пожара.

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Природный пожар уничтожил больше тысячи гектаров леса в национальном парке «Зигальга» Катав-Ивановского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. «К утру 7 мая огнем пройдено 1024 гектара. Площадь активного горения уменьшилась, в том числе за счет погоды — ночью температура в горах опустилась почти до ноля», — рассказали в нацпарке. По южной стороне нацпарка идет прокладка противопожарной минерализованной полосы. По западной стороне опашка уже проведена. К тушению подключились прибывшие из Перми сотрудники Авиалесоохраны. Пожар в нацпарке «Зигальга» начался 4 мая. Одной из причин возгорания мог стать костер, который оставили после себя туристы-сплавщики. Главы поселков Меседа и Тюлюк, которые расположены рядом с нацпарком, начали сбор волонтеров для тушения пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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