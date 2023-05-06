В челябинском нацпарке «Зигальга» выгорело больше тысячи гектаров леса. Фото

07 мая 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Пожар в нацпарке тушат с 4 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Природный пожар уничтожил больше тысячи гектаров леса в национальном парке «Зигальга» Катав-Ивановского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. «К утру 7 мая огнем пройдено 1024 гектара. Площадь активного горения уменьшилась, в том числе за счет погоды — ночью температура в горах опустилась почти до ноля», — рассказали в нацпарке. По южной стороне нацпарка идет прокладка противопожарной минерализованной полосы. По западной стороне опашка уже проведена. К тушению подключились прибывшие из Перми сотрудники Авиалесоохраны. Пожар в нацпарке «Зигальга» начался 4 мая. Одной из причин возгорания мог стать костер, который оставили после себя туристы-сплавщики. Главы поселков Меседа и Тюлюк, которые расположены рядом с нацпарком, начали сбор волонтеров для тушения пожара. Пресс-служба нацпарка «Зигальга» Пресс-служба нацпарка «Зигальга»

Природный пожар уничтожил больше тысячи гектаров леса в национальном парке «Зигальга» Катав-Ивановского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. «К утру 7 мая огнем пройдено 1024 гектара. Площадь активного горения уменьшилась, в том числе за счет погоды — ночью температура в горах опустилась почти до ноля», — рассказали в нацпарке. По южной стороне нацпарка идет прокладка противопожарной минерализованной полосы. По западной стороне опашка уже проведена. К тушению подключились прибывшие из Перми сотрудники Авиалесоохраны. Пожар в нацпарке «Зигальга» начался 4 мая. Одной из причин возгорания мог стать костер, который оставили после себя туристы-сплавщики. Главы поселков Меседа и Тюлюк, которые расположены рядом с нацпарком, начали сбор волонтеров для тушения пожара.