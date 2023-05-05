Челябинские чиновники набирают волонтеров для тушения природных пожаров

Лесной пожар в Катав-Ивановском районе полыхает с 4 мая Фото: Илья Московец © URA.RU

Главы двух сел Челябинской области объявили о наборе волонтеров для помощи в тушении природных пожаров. Напряженная ситуация сложилась в селах Меседа и Тюлюк Катав-Ивановского района, которые расположены рядом с нацпарком «Зигальга», где огонь тушат с 4 мая.

«В связи с ухудшением ситуации с лесным пожаром в районе села Меседа просим всех, кто может оказать помощь в тушении пожара, позвонить главе Разину Дмитрию. […] В Тюлюке сбор добровольцев осуществляется через главу села Петра Черного», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Подслушано село Меседа» от имени Дмитрия Разина.

Волонтеров просят иметь при себе лесную одежду, емкости для питьевой воды, тряпку или лопату, лесные ранцы по возможности. Выезд из Меседы организуют представители нацпарка «Зигальга», из Тюлюка — глава села Петр Черный.

Пожар в национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район) полыхает с 4 мая. Его площадь за последние сутки выросла до 140 гектаров. В тушении участвуют уже более 100 человек.