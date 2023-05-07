Рогов раскрыл, что входит в план контрнаступления ВСУ

Рогов: в планах у ВСУ есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС

07 мая 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Рогов: в план киевского контрнаступления входит попытка захвата ЗАЭС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины планируют контрнаступление в Запорожской области, а именно они хотят попытаться захватить атомную электростанцию (АЭС) и форсировать Днепр. Так считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом береге Днепра. Они этого даже не скрывают», — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости, отметил, что стратегией и тактикой предстоящего наступления занимались американские и британские помощники. «Украинской стороне отведена роль статистов и исполнителей преступных приказов», — добавил он. В апреле Рогов уже говорил о том, что ВСУ могут предпринять попытку форсирования Днепра в районе городов Новая Каховка или Энергодара. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов кидать на убой своих солдат ради этого. Ранее глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявлял, что Украина готова к проведению контрнаступления, однако до сих пор оно не было объявлено. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер считает, что украинские власти и военные не могут найти общее мнение о целесообразности контрнаступления, поэтому оно постоянно откладывается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины планируют контрнаступление в Запорожской области, а именно они хотят попытаться захватить атомную электростанцию (АЭС) и форсировать Днепр. Так считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом береге Днепра. Они этого даже не скрывают», — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости, отметил, что стратегией и тактикой предстоящего наступления занимались американские и британские помощники. «Украинской стороне отведена роль статистов и исполнителей преступных приказов», — добавил он. В апреле Рогов уже говорил о том, что ВСУ могут предпринять попытку форсирования Днепра в районе городов Новая Каховка или Энергодара. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов кидать на убой своих солдат ради этого. Ранее глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявлял, что Украина готова к проведению контрнаступления, однако до сих пор оно не было объявлено. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер считает, что украинские власти и военные не могут найти общее мнение о целесообразности контрнаступления, поэтому оно постоянно откладывается.