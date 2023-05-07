Пожар бушует в нацпарке с 4 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Площадь природного пожара в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области за сутки сократилась до 35 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Площадь активного горения в национальном парке „Зигальга“ за сутки к утру 8 мая уменьшилась с 93 до 35 гектаров. Для оценки ситуации сегодня территорию осмотрят с вертолета», — уточнили в нацпарке.

Там добавили, что опашка пожара завершена. С 6 мая в тушении помогают прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны». Угрозы населенным пунктам нет.

Пожар в нацпарке «Зигальга» начался 4 мая. Одной из причин возгорания мог стать костер, который оставили после себя туристы-сплавщики. Выгорело больше тысячи гектаров леса.

Пресс-служба напарка «Зигальга»