Площадь природного пожара в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области за сутки сократилась до 35 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Площадь активного горения в национальном парке „Зигальга“ за сутки к утру 8 мая уменьшилась с 93 до 35 гектаров. Для оценки ситуации сегодня территорию осмотрят с вертолета», — уточнили в нацпарке.
Там добавили, что опашка пожара завершена. С 6 мая в тушении помогают прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны». Угрозы населенным пунктам нет.
Пожар в нацпарке «Зигальга» начался 4 мая. Одной из причин возгорания мог стать костер, который оставили после себя туристы-сплавщики. Выгорело больше тысячи гектаров леса.
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