07 мая 2023

Площадь пожара в челябинском нацпарке «Зигальга» сократилась до 35 гектаров. Фото

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, облака, небо, заповедник, природа, зигальга, горы, национальный парк зигальга, хребет зигальга
Пожар бушует в нацпарке с 4 мая Фото:
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Площадь природного пожара в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области за сутки сократилась до 35 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Площадь активного горения в национальном парке „Зигальга“ за сутки к утру 8 мая уменьшилась с 93 до 35 гектаров. Для оценки ситуации сегодня территорию осмотрят с вертолета», — уточнили в нацпарке.

Там добавили, что опашка пожара завершена. С 6 мая в тушении помогают прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны». Угрозы населенным пунктам нет.

Пожар в нацпарке «Зигальга» начался 4 мая. Одной из причин возгорания мог стать костер, который оставили после себя туристы-сплавщики. Выгорело больше тысячи гектаров леса.

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Площадь природного пожара в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области за сутки сократилась до 35 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. «Площадь активного горения в национальном парке „Зигальга“ за сутки к утру 8 мая уменьшилась с 93 до 35 гектаров. Для оценки ситуации сегодня территорию осмотрят с вертолета», — уточнили в нацпарке. Там добавили, что опашка пожара завершена. С 6 мая в тушении помогают прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны». Угрозы населенным пунктам нет. Пожар в нацпарке «Зигальга» начался 4 мая. Одной из причин возгорания мог стать костер, который оставили после себя туристы-сплавщики. Выгорело больше тысячи гектаров леса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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