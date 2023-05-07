07 мая 2023

Свердловский мэр сделал жесткое замечание жителям из-за воды

Глава Асбеста Тихонова попросила жителей не оставлять краны открытыми
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Глава Асбеста Тихонова попросила жителей не оставлять краны открытыми Фото:
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Пожары в Свердловской области

Глава Асбеста Наталья Тихонова попросила жителей не оставлять краны открытыми. По ее словам, ночью 8 мая коммунальщики выявили несколько таких случаев, которые могли привести к потопу.

«Уважаемые жители, не оставляйте краны открытыми! За эту ночь коммунальными службами было выявлено несколько таких ситуаций, когда приходилось перекрывать стояки, чтобы избежать потопа», — написала Тихонова в telegram-канале.

Тихонова отметила, что коммунальщики подали воду во все дома, однако где-то возможны перебои в работе. «Все такие ситуации проверяются городским оперативным штабом», — резюмировала глава Асбеста.

Ранее в Асбесте пропало электричество и вода из-за лесных пожаров. В городе работал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который проконтролировал ход восстановления системы водоснабжения. Компания «Сима-ленд» помогла местным, организация привезла бутилированную воду для них.

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Глава Асбеста Наталья Тихонова попросила жителей не оставлять краны открытыми. По ее словам, ночью 8 мая коммунальщики выявили несколько таких случаев, которые могли привести к потопу. «Уважаемые жители, не оставляйте краны открытыми! За эту ночь коммунальными службами было выявлено несколько таких ситуаций, когда приходилось перекрывать стояки, чтобы избежать потопа», — написала Тихонова в telegram-канале. Тихонова отметила, что коммунальщики подали воду во все дома, однако где-то возможны перебои в работе. «Все такие ситуации проверяются городским оперативным штабом», — резюмировала глава Асбеста. Ранее в Асбесте пропало электричество и вода из-за лесных пожаров. В городе работал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который проконтролировал ход восстановления системы водоснабжения. Компания «Сима-ленд» помогла местным, организация привезла бутилированную воду для них.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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