Свердловский мэр сделал жесткое замечание жителям из-за воды

Глава Асбеста Тихонова попросила жителей не оставлять краны открытыми

08 мая 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Глава Асбеста Тихонова попросила жителей не оставлять краны открытыми Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Глава Асбеста Наталья Тихонова попросила жителей не оставлять краны открытыми. По ее словам, ночью 8 мая коммунальщики выявили несколько таких случаев, которые могли привести к потопу. «Уважаемые жители, не оставляйте краны открытыми! За эту ночь коммунальными службами было выявлено несколько таких ситуаций, когда приходилось перекрывать стояки, чтобы избежать потопа», — написала Тихонова в telegram-канале. Тихонова отметила, что коммунальщики подали воду во все дома, однако где-то возможны перебои в работе. «Все такие ситуации проверяются городским оперативным штабом», — резюмировала глава Асбеста. Ранее в Асбесте пропало электричество и вода из-за лесных пожаров. В городе работал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который проконтролировал ход восстановления системы водоснабжения. Компания «Сима-ленд» помогла местным, организация привезла бутилированную воду для них.

Глава Асбеста Наталья Тихонова попросила жителей не оставлять краны открытыми. По ее словам, ночью 8 мая коммунальщики выявили несколько таких случаев, которые могли привести к потопу. «Уважаемые жители, не оставляйте краны открытыми! За эту ночь коммунальными службами было выявлено несколько таких ситуаций, когда приходилось перекрывать стояки, чтобы избежать потопа», — написала Тихонова в telegram-канале. Тихонова отметила, что коммунальщики подали воду во все дома, однако где-то возможны перебои в работе. «Все такие ситуации проверяются городским оперативным штабом», — резюмировала глава Асбеста. Ранее в Асбесте пропало электричество и вода из-за лесных пожаров. В городе работал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который проконтролировал ход восстановления системы водоснабжения. Компания «Сима-ленд» помогла местным, организация привезла бутилированную воду для них.