Свердловский мэр сделал жесткое замечание жителям из-за воды

Глава Асбеста Наталья Тихонова попросила жителей не оставлять краны открытыми. По ее словам, ночью 8 мая коммунальщики выявили несколько таких случаев, которые могли привести к потопу.
«Уважаемые жители, не оставляйте краны открытыми! За эту ночь коммунальными службами было выявлено несколько таких ситуаций, когда приходилось перекрывать стояки, чтобы избежать потопа», — написала Тихонова в telegram-канале.
Тихонова отметила, что коммунальщики подали воду во все дома, однако где-то возможны перебои в работе. «Все такие ситуации проверяются городским оперативным штабом», — резюмировала глава Асбеста.
Ранее в Асбесте пропало электричество и вода из-за лесных пожаров. В городе работал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который проконтролировал ход восстановления системы водоснабжения. Компания «Сима-ленд» помогла местным, организация привезла бутилированную воду для них.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.