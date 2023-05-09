На параде Победы в Москве показали новейшие бронеавтомобили: главное к вечеру 9 мая

Россия отметила 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Россия отметила 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади прошел праздничный военный парад, где была представлена новейшая бронетехника «Ахмат» и «Спартак». URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 мая.
- В этом году в параде Победы на Красной площади впервые была представлена новейшая российская техника. В составе механизированной колонны участвовали бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак». Первый рассчитан на эксплуатацию в экстремальных условиях, а второй способен перевозить военнослужащих в полном обмундировании.
- Ежегодно во время парада с речью выступает президент РФ Владимир Путин. В этом году он сделал большой акцент на участниках спецоперации. Президент подчеркнул, что Россия поддерживает своих бойцов. По словам Путина, сейчас нет ничего важнее специальной военной операции, ведь Запад преследует цель уничтожить Россию. Он же управляет и Украиной, подчеркнул президент.
- Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Вместе с ним в мероприятии приняли участие и лидеры стран СНГ. В этом году Москву в День Победы посетили главы Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана и республики Беларусь.
- В МИД Украины заявили, что присутствие глав из стран СНГ на параде в Москве — это аморальный поступок. Таким образом, отмечают в ведомстве, иностранные представители проявляют свое пренебрежение к украинскому народу.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Евросоюз не бояться Россию после того, как последняя представила свою военную технику во время праздничного парада 9 Мая. Немецкий канцлер заявил, что Западу нужно оставаться непоколебимым в своей поддержке Украины.
- Хоть в Киеве официально отменен День Победы, граждане Украины возлагали цветы с целью отдать дань памяти советским солдатам. У Вечного огня в Киеве собралось небольшое количество желающих.
- Украинские провокаторы в Варшаве (Польша) предприняли попытку помешать российскому послу Сергею Андрееву возложить цветы. Они потребовали от посла снять георгиевскую ленточку.
- Жители эстонского города Нарва наблюдали за проведением Дня Победы в российском городе Ивангород. Города соединяются между собой Нарвским мостом Дружбы, где и была установлена звуковая техника.
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