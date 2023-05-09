В Варшаве агрессивная толпа устроила провокацию против российского посла

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Георгиевская лента. Тюмень, георгиевская лента, день победы, 9 мая, георгиевская ленточка
Против российского посла в Варшаве совершена провокация Фото:

В столице Польши Варшаве агрессивная толпа преградила дорогу российскому послу с требованием снять георгиевскую ленту с пиджака. Посол России Сергей Андреев направлялся на местное кладбище для возложения цветов в память погибших воинов Великой Отечественной войны.

«Толпа агрессивных людей совершила провокацию в адрес посла России в Польше», — передает Onet News. Российский посол направлялся на кладбище для возложения цветов к памятнику павшим воинам. Толпа не дала ему пройти к месту захоронения красноармейцев.

В прошлом году 9 мая Сергей Андреев был облит красной краской. Инцидент произошел во время возложения цветов на кладбище советских солдат.

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В столице Польши Варшаве агрессивная толпа преградила дорогу российскому послу с требованием снять георгиевскую ленту с пиджака. Посол России Сергей Андреев направлялся на местное кладбище для возложения цветов в память погибших воинов Великой Отечественной войны. «Толпа агрессивных людей совершила провокацию в адрес посла России в Польше», — передает Onet News. Российский посол направлялся на кладбище для возложения цветов к памятнику павшим воинам. Толпа не дала ему пройти к месту захоронения красноармейцев. В прошлом году 9 мая Сергей Андреев был облит красной краской. Инцидент произошел во время возложения цветов на кладбище советских солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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