В ХМАО появился новый фаворит на роль криминального авторитета

Претендент на роль «смотрящего» отбывает восьмилетний срок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В ХМАО появился новый претендент на роль «смотрящего» за округом — отбывающий наказание в колонии строгого режима за вымогательство. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

После смерти вора в законе Владимира Зятькова (Зятек) в 2020 году, который при жизни был несколько раз судим, в том числе и за тяжкие преступления, «положенцем» в ХМАО назначили сургутского авторитета, трижды судимого за кражу и разбой Андрея Братыну. Но вор в законе Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский) попытался сместить его, что привело к конфликту. «После того, как трижды судимый за наркотики и разбой Раджик был лишен статуса вора в законе и потерял влияние, а Братына отошел от дел из-за конфликта, в округе наступило безвластие. Рулит, так скажем, „братва“. В криминальных кругах поднимается вопрос о том, чтобы передать портфель „положенца“ Жене Кощею, который отбывает восьмилетний срок за вымогательство», — сообщил собеседник.

Кощей задержан сотрудниками полиции в 2016 году за вымогательство в крупном размере и осужден на восьми лет. Как сообщил источник, он собирается вернуться в Сургут, освободившись раньше назначенного срока.

Ранее URA.RU сообщало, что вор в законе начал передел сфер влияния в криминальном мире ХМАО. Раджик Нижневартовский потребовал у Братыны отдать портфель «положенца». Сургутскому авторитету пришлось уехать из округа на время конфликта.