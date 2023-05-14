Пользователей Twitter возмутило, что Зеленского охраняло Люфтвафф во время визита в Германию

14 мая 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Зеленский прибыл в Германию 14 мая Фото: Официальный сайт президента Украины Немецкая военная авиация (Люфтвафф) сопровождали самолет президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Германию. Жители Германии в Twitter высказали свое недовольство данным фактом. «Хм… столько усилий и CO2 (углекислый газ — прим. URA.RU) для коррумпированного актера. Зеленский играет как-то нелепо, а на это уходят наши налоги», — написал пользователь с ником Tino_Kunze. Другой пользователь был недоволен тем, что Зеленский получает военную помощь для военных действий с Россией. «Что он хочет здесь? Получал наличные для своих счетов в Панаме? Боеприпасы для убийства своих соотечественников в Донбассе? Почетный тур для [пособника нацисткой Германии, бывшего украинского лидера Степана] Бандеры?» — задался вопросом пользователь. Другой владелец twitter-акаунта заявил, что президент Украины является фюрером (официальный титул главы нацисткой Германии — прим. URA.RU). «Ваш энтузиазм в служении фюреру образцовый, продолжайте в том же духе», — высказался он. «Почему самолет Зеленского получает два самолета сопровождения, которые тратят впустую много налоговых денег, чего на самом деле не должно быть. Вы снова видите, на что растрачиваются и тратятся наши налоговые деньги. Эти средства гораздо важнее для немецкого народа», — эмоционально высказался другой пользователь. Владелец аккаунта в Twitter с ником Andreas заявил, что факт сопровождения самолета президента Украины можно расценивать как приближение к Третьей Мировой войне. «Великие немецкие Eurofighters (истребитель — прим. URA.RU), вероятно, скоро окажутся на кокаине, так что мы снова сможем немного приблизиться к Третьей мировой войне», — написал он. Во время визита Зеленского в Германию канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не должна соглашаться на мирное урегулирование конфликта на условиях России. Во время встречи Зеленский намекнул на новые поставки военной помощи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Немецкая военная авиация (Люфтвафф) сопровождали самолет президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Германию. Жители Германии в Twitter высказали свое недовольство данным фактом. «Хм… столько усилий и CO2 (углекислый газ — прим. URA.RU) для коррумпированного актера. Зеленский играет как-то нелепо, а на это уходят наши налоги», — написал пользователь с ником Tino_Kunze. Другой пользователь был недоволен тем, что Зеленский получает военную помощь для военных действий с Россией. «Что он хочет здесь? Получал наличные для своих счетов в Панаме? Боеприпасы для убийства своих соотечественников в Донбассе? Почетный тур для [пособника нацисткой Германии, бывшего украинского лидера Степана] Бандеры?» — задался вопросом пользователь. Другой владелец twitter-акаунта заявил, что президент Украины является фюрером (официальный титул главы нацисткой Германии — прим. URA.RU). «Ваш энтузиазм в служении фюреру образцовый, продолжайте в том же духе», — высказался он. «Почему самолет Зеленского получает два самолета сопровождения, которые тратят впустую много налоговых денег, чего на самом деле не должно быть. Вы снова видите, на что растрачиваются и тратятся наши налоговые деньги. Эти средства гораздо важнее для немецкого народа», — эмоционально высказался другой пользователь. Владелец аккаунта в Twitter с ником Andreas заявил, что факт сопровождения самолета президента Украины можно расценивать как приближение к Третьей Мировой войне. «Великие немецкие Eurofighters (истребитель — прим. URA.RU), вероятно, скоро окажутся на кокаине, так что мы снова сможем немного приблизиться к Третьей мировой войне», — написал он. Во время визита Зеленского в Германию канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не должна соглашаться на мирное урегулирование конфликта на условиях России. Во время встречи Зеленский намекнул на новые поставки военной помощи.