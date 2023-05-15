У челябинцев растут требования к базам отдыха

Жители Челябинской области начали спрашивать улучшенный сервис Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У жителей Челябинской области растут требования к качеству обслуживания на базах отдыха. Если раньше для отдыха на природе требовалась только кровать, то сейчас челябинцы желают более высокого сервиса, сообщила URA.RU одна из управляющих загородным комплексом.

«Еще несколько лет назад гости были согласны на чистый дом с кроватью. Сейчас им нужен отдельный теплый туалет со всеми принадлежностями, собственная крытая кухня, личный мангал и многое другое», — рассказала URA.RU владелица загородного комплекса «Веселый кабан» на озере Каратабан Еткульского района Елена Самойлова.

Самойлова уточнила, что сейчас челябинцы часто спрашивают шезлонги на пляже, а также отсутствие там автомобилей. Многие не хотят готовить еду и готовы питаться в кафе или столовой. Все пожелания клиентов владелица старается удовлетворить.

«Мы заинтересованы в обеспечении максимального комфорта для наших гостей, поэтому стараемся внедрить все инновации. Для того, чтобы гостям понравилось, следим за всеми мелочами», — добавила Самойлова.

Ранее стало известно, что в Челябинской области специалисты наблюдают бум на создание глэмпингов — быстровозводимых комфортных домиков. Это позволяет быстро и без больших трат увеличить номерной фонд.