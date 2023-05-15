15 мая 2023

На замену H&M в пермском ТРЦ придет «Стокманн»

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Магазин Стокманн в тц Пассаж. Екатеринбург, магазин одежды, стокманн
Сеть «Стокманн» откроет в Перми свой магазин Фото:

В ТРЦ «Планета» нашли замену ушедшему из России магазину H&M. На месте закрывшегося бренда откроется магазин сети «Стокманн».

«На освободившейся площади после ухода H&M в торгово-развлекательном центре «Планета» откроется магазин сети «Стокманн», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на директора ТРЦ Евгения Каштанова. По его словам, на сегодняшний день из 210 торговых помещений в центре 36 остаются пустующими, но постепенно места ушедших брендов занимают российские и международные ритейлеры.

«Стокманн» — сеть магазинов мультибрендовой одежды и товаров для дома. На территории РФ сеть «Стокманн» работает с 1989 года, на данный момент магазины открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

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В ТРЦ «Планета» нашли замену ушедшему из России магазину H&M. На месте закрывшегося бренда откроется магазин сети «Стокманн». «На освободившейся площади после ухода H&M в торгово-развлекательном центре «Планета» откроется магазин сети «Стокманн», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на директора ТРЦ Евгения Каштанова. По его словам, на сегодняшний день из 210 торговых помещений в центре 36 остаются пустующими, но постепенно места ушедших брендов занимают российские и международные ритейлеры. «Стокманн» — сеть магазинов мультибрендовой одежды и товаров для дома. На территории РФ сеть «Стокманн» работает с 1989 года, на данный момент магазины открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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