На замену H&M в пермском ТРЦ придет «Стокманн»

В ТРЦ «Планета» нашли замену ушедшему из России магазину H&M. На месте закрывшегося бренда откроется магазин сети «Стокманн».
«На освободившейся площади после ухода H&M в торгово-развлекательном центре «Планета» откроется магазин сети «Стокманн», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на директора ТРЦ Евгения Каштанова. По его словам, на сегодняшний день из 210 торговых помещений в центре 36 остаются пустующими, но постепенно места ушедших брендов занимают российские и международные ритейлеры.
«Стокманн» — сеть магазинов мультибрендовой одежды и товаров для дома. На территории РФ сеть «Стокманн» работает с 1989 года, на данный момент магазины открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
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