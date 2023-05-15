Силовики пришли в минэкологии Челябинской области

16 мая 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Сотрудники СКР изъяли в министерстве документы Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU В министерство экологии Челябинской области 16 мая пришли представители следственного управления СКР по региону. Силовиков интересовала деятельность по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО), вывозу мусора и содержанию свалок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэко, подтвердив изъятие документов. «В министерстве побывали представители СКР. Им были предоставлены документы, касающиеся обращения с твердыми бытовыми отходами. Работа продолжается в обычном режиме, содействие правоохранителям оказывается и будет оказываться в рабочем порядке», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу СКР по региону. В ведомстве на звонок не ответили.

В министерство экологии Челябинской области 16 мая пришли представители следственного управления СКР по региону. Силовиков интересовала деятельность по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО), вывозу мусора и содержанию свалок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэко, подтвердив изъятие документов. «В министерстве побывали представители СКР. Им были предоставлены документы, касающиеся обращения с твердыми бытовыми отходами. Работа продолжается в обычном режиме, содействие правоохранителям оказывается и будет оказываться в рабочем порядке», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу СКР по региону. В ведомстве на звонок не ответили.