15 мая 2023

Силовики пришли в минэкологии Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрельба в гимназии №175. Казань, следственный комитет, силовики, терроризм, стрельба, чп, полиция, ск, чрезвычайное происшествие, терракт, гимназия 175, шутинг, террористический акт
Сотрудники СКР изъяли в министерстве документы Фото:

В министерство экологии Челябинской области 16 мая пришли представители следственного управления СКР по региону. Силовиков интересовала деятельность по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО), вывозу мусора и содержанию свалок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэко, подтвердив изъятие документов.

«В министерстве побывали представители СКР. Им были предоставлены документы, касающиеся обращения с твердыми бытовыми отходами. Работа продолжается в обычном режиме, содействие правоохранителям оказывается и будет оказываться в рабочем порядке», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу СКР по региону. В ведомстве на звонок не ответили.

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В министерство экологии Челябинской области 16 мая пришли представители следственного управления СКР по региону. Силовиков интересовала деятельность по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО), вывозу мусора и содержанию свалок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэко, подтвердив изъятие документов. «В министерстве побывали представители СКР. Им были предоставлены документы, касающиеся обращения с твердыми бытовыми отходами. Работа продолжается в обычном режиме, содействие правоохранителям оказывается и будет оказываться в рабочем порядке», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу СКР по региону. В ведомстве на звонок не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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