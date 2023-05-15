Силовики пришли в минэкологии Челябинской области

В министерство экологии Челябинской области 16 мая пришли представители следственного управления СКР по региону. Силовиков интересовала деятельность по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО), вывозу мусора и содержанию свалок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэко, подтвердив изъятие документов.
«В министерстве побывали представители СКР. Им были предоставлены документы, касающиеся обращения с твердыми бытовыми отходами. Работа продолжается в обычном режиме, содействие правоохранителям оказывается и будет оказываться в рабочем порядке», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу СКР по региону. В ведомстве на звонок не ответили.
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