15 октября 2025

Челябинский завод «Мечела» не заплатил минимальную неустойку за долг в 231 млн

Завод «Мечел-Кокс» в Челябинске не стал платить за свой долг в 231 млн рублей даже минимальную неустойку из всех возможных. В результате сторонам пришлось спорить в суде в течение пяти месяцев.

«Взыскать с ООО „Мечел-Кокс“ в пользу ООО „Новая Горная УК“ задолженность по договору поставки в размере 231 млн рублей, неустойку в размере 23 млн рублей, в возмещение расходов по оплате госпошлины — 1,677 млн рублей», — отметил арбитраж. Решение имеется в распоряжении URA.RU.

Договор стороны заключили в августе 2022 года, товар отгружался с декабря 2024 года по январь 2025 года. За уголь завод не расплатился, признав за собой основной долг. Платить «Мечел-Кокс» не стал, настаивая на снижении неустойки. В апреле «Новая Горная УК» направила контрагенту требование об оплате, но бесполезно. Сумму неустойки пришлось считать суду.

«Указанный в договоре размер неустойки является минимально возможным исходя из действующего законодательства и обычаев делового оборота. Кроме того, размер неустойки в соответствии с условиями договора ограничен до 10 % от всей суммы просроченной задолженности», — заметил суд.

Юристы «Мечел-Кокса» настаивали на снижении неустойки, основывая свои доводы на ее несоразмерности нарушению. Однако суд этого не установил, а иного расчета завод не представил.

При подготовке материала URA.RU обращалось за комментариями к обеим сторонам спора в сентябре, когда появились итоги суда. Ответы досих пор не получены.

