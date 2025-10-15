15 октября 2025

В Челябинске рабочий упал с 15-метровой высоты и погиб. Видео

Рабочий погиб на одном из предприятий Челябинска (архивное фото)
Рабочий погиб на одном из предприятий Челябинска (архивное фото)

В Челябинске на производстве погиб 48-летний кровельщик, который при демонтаже железобетонной плиты упал с высоты 15 метров. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона. 

«По предварительным данным, 48-летний кровельщик предприятия, расположенного в Металлургическом районе Челябинска, при демонтаже железобетонной плиты встал на ее основание, которое под его весом обрушилось. Мужчина упал с высоты около 15 метров и скончался на месте происшествия», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводятся необходимые следственные действия. 

В Челябинске ранее на трамвайных путях было обнаружено тело человека. Движение трамваев на ЧТЗ временно закрывали, сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

