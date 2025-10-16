В Челябинске перестанет работать светофор на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Победы

В Челябинске 17 октября и до окончания работ будет отключен светофор на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета дорожного хозяйства города.
«17 октября с полуночи и до окончания работ будет отключен светофор на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы», — сообщила пресс-служба ведомства. Информация размещена в telegram-канале.
В Челябинске ранее светофор не работал на пересечении улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской. Причиной стал поврежденный электрический кабель. В результате инцидента на перекрестке возник транспортный коллапс.
