В Челябинске перестанет работать светофор на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Победы

Светофор отключат до окончания работ
Светофор отключат до окончания работ

В Челябинске 17 октября и до окончания работ будет отключен светофор на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета дорожного хозяйства города. 

«17 октября с полуночи и до окончания работ будет отключен светофор на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы», — сообщила пресс-служба ведомства. Информация размещена в telegram-канале. 

В Челябинске ранее светофор не работал на пересечении улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской. Причиной стал поврежденный электрический кабель. В результате инцидента на перекрестке возник транспортный коллапс. 

