15 октября 2025

В челябинском селе больше года не ремонтируют амбулаторию

В селе из-за ремонта амбулатории больше года нет врача (архивное фото)
В селе из-за ремонта амбулатории больше года нет врача (архивное фото)

В селе Кузнецкое Аргаяшского района Челябинской области больше года назад закрыли на ремонт единственную амбулаторию, врачи которой помогали тысячам жителей этой и окрестных деревень. В челябинском минздраве URA.RU рассказали, когда кабинет врача откроется снова.

«У нас в поселке численностью 1170 человек (плюс около десяти окрестных деревень) закрыли единственную амбулаторию на ремонт больше года назад. Врача перевезли в соседнее село, в разрушенное здание с деревянным туалетом на улице. Когда откроют нашу амбулаторию — никто не знает», — рассказали местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Сельчане уточнили, что в старом здании другого села нет возможности полноценно брать анализы и оказывать медпомощь. По их словам, пациенты вынуждены ждать своей очереди на улице. Жителям обещали, что здание их амбулатории отремонтируют до конца сентября, однако к середине октября работа не сделана.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе регионального минздрава, между районной больницей села Аргаяш и ООО «Инвест Строй Групп» заключены контракты на подготовку проектно-сметной документации, получение заключения госэкспертизы и выполнение капитального ремонта Центра общей врачебной практики в селе Кузнецкое. К нынешнему дню проведен капремонт фасада, отмостки, цоколя, крыши, окон, дверей, подвала, выполнен демонтаж внутренних перегородок. Сейчас там меняют сети отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, после перегородок будет смонтирована система пожарной безопасности и установлено видеонаблюдение. 

«Из-за особенностей конструкции возникли сложности при замене полов в подвальном помещении, в связи с чем были продлены сроки окончания ремонта на конец ноября 2025 г. Медпомощь жителям села Кузнецкое оказывается в Центре общей врачебной практики села Губернское. Экстренная помощь — отделением скорой медицинской помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства.

