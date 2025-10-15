15 октября 2025

Челябинских свиней китайцы накормят добавкой от ожирения печени. Фото

Челябинским свиньям достанется добавка против ожирения печени и для роста хрящей
Челябинским свиньям достанется добавка против ожирения печени и для роста хрящей Фото:

В Челябинской области свиней поставщик из Китая накормит добавкой от ожирения печени. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, челябинцы получили 60 тонн холина хлорида.

«В Челябинск из КНР под контролем службы поступило 60 тонн кормовой добавки для сельскохозяйственных животных — холин хлорид 60% на кукурузном носителе. Добавку отправитель доставил железнодорожным транспортом», — заявили URA.RU в офисе ведомства.

Вся поступившая продукция прошла обязательный ветеринарный контроль. Продукцию и транспортное средство специалисты досмотрели, отобрали образцы. Эти пробы прошли лабораторные исследования в головном учреждении «ВНИИЗЖ» и его челябинском филиале. После завершения контроля вагон с кормовой добавкой проследовал к конечному пункту назначения в Челябинской области.

Холин хлорид применяется в составе комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы в качестве источника холина. Этот витамин В4 выполняет важные функции в организме: не только предупреждает ожирение печени, но и обеспечивает проведение нервных импульсов, нормальное созревание хрящевой матрицы кости.

