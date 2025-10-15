В Челябинской области свиней поставщик из Китая накормит добавкой от ожирения печени. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, челябинцы получили 60 тонн холина хлорида.
«В Челябинск из КНР под контролем службы поступило 60 тонн кормовой добавки для сельскохозяйственных животных — холин хлорид 60% на кукурузном носителе. Добавку отправитель доставил железнодорожным транспортом», — заявили URA.RU в офисе ведомства.
Вся поступившая продукция прошла обязательный ветеринарный контроль. Продукцию и транспортное средство специалисты досмотрели, отобрали образцы. Эти пробы прошли лабораторные исследования в головном учреждении «ВНИИЗЖ» и его челябинском филиале. После завершения контроля вагон с кормовой добавкой проследовал к конечному пункту назначения в Челябинской области.
Холин хлорид применяется в составе комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы в качестве источника холина. Этот витамин В4 выполняет важные функции в организме: не только предупреждает ожирение печени, но и обеспечивает проведение нервных импульсов, нормальное созревание хрящевой матрицы кости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!