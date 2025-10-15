15 октября 2025

Соловьев помог с формированием отряда на СВО челябинскому депутату-фронтовику. Видео

Олег Колесников поблагодарил телеведущего Владимира Соловьева за помощь своему батальону
Челябинский депутат Госдумы, заместитель командира добровольческого батальона Олег Колесников поблагодарил Владимира Соловьева за помощь с привлечением добровольцев в отряд беспилотной авиации. Телеведущий разработал и разместил на своих ресурсах видеоролик, мотивирующий вступать в «БАРС-Рубикон».

«Центр „Рубикон“ — элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Миссия — управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракты от шести месяцев до года, стабильные выплаты, обучение и льготы. Стань легендой», — призывает закадровый текст на фоне горящей техники ВСУ.

«Огромное спасибо Владимиру Соловьеву за внимание к набору добровольцев в наш добровольческий отряд „БАРС-Рубикон“! Уверен, что с такой информационной поддержкой процесс пойдет еще быстрее. Да, риски есть. Но сейчас у вас есть возможность не просто сидеть и смотреть новости, а стать частью истории. Стать легендой, как пишет Владимир Рудольфович», — заявил Олег Колесников.

Подразделение формируется под эгидой Министерства обороны РФ. Желающим присоединиться нужно оставить заявку в специальном боте: @bplapilotbot. Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону +7 (495) 150 57 57.

Колесников служит в зоне СВО с осени 2022 года. Он награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

Видео: telegram-канал «Соловьев» / https://t.me/SolovievLive/341152

