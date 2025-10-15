Челябинский депутат Госдумы, заместитель командира добровольческого батальона Олег Колесников поблагодарил Владимира Соловьева за помощь с привлечением добровольцев в отряд беспилотной авиации. Телеведущий разработал и разместил на своих ресурсах видеоролик, мотивирующий вступать в «БАРС-Рубикон».
«Центр „Рубикон“ — элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Миссия — управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракты от шести месяцев до года, стабильные выплаты, обучение и льготы. Стань легендой», — призывает закадровый текст на фоне горящей техники ВСУ.
«Огромное спасибо Владимиру Соловьеву за внимание к набору добровольцев в наш добровольческий отряд „БАРС-Рубикон“! Уверен, что с такой информационной поддержкой процесс пойдет еще быстрее. Да, риски есть. Но сейчас у вас есть возможность не просто сидеть и смотреть новости, а стать частью истории. Стать легендой, как пишет Владимир Рудольфович», — заявил Олег Колесников.
Подразделение формируется под эгидой Министерства обороны РФ. Желающим присоединиться нужно оставить заявку в специальном боте: @bplapilotbot. Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону +7 (495) 150 57 57.
Колесников служит в зоне СВО с осени 2022 года. Он награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».
Видео: telegram-канал «Соловьев» / https://t.me/SolovievLive/341152
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!