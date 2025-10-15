15 октября 2025

В Челябинске на трамвайных рельсах обнаружено тело человека

Тело человека найдено на рельсах на трамвайном кольце в Челябинске. Движение трамваев на ЧТЗ временно было закрыто, сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

«Закрыто движение на ЧТЗ, лежит человек на путях. Движение организовано до кольца Харлова», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ограничение было снято после семи утра. 

Подробности ЧП выясняются, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомсте. Другие подробности пока не сообщаются. 

