В Челябинске на трамвайных рельсах обнаружено тело человека

Тело человека найдено на рельсах на трамвайном кольце в Челябинске. Движение трамваев на ЧТЗ временно было закрыто, сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».
«Закрыто движение на ЧТЗ, лежит человек на путях. Движение организовано до кольца Харлова», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ограничение было снято после семи утра.
Подробности ЧП выясняются, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомсте. Другие подробности пока не сообщаются.
