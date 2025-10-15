Челябинский проект по регулированию продажи алкоголя признан лучшим в России

Челябинский проект по регулированию торговли алкоголем победил во Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT» в номинации «Экономика данных». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«Инновационный проект, разработанный администрацией Челябинска, получил высокую оценку на федеральном уровне. Проект занял первое место в номинации „Экономика данных“ на Всероссийском конкурсе проектов цифрового развития регионов „ПРОФ-IT“», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
В проекте используются современные методы пространственного анализа, которые помогают эффективнее регулировать рынок алкогольной продукции. Система точно определяет границы запретных для продажи зон — в частности, около социальных, образовательных объектов и мест массового скопления людей.
Дополнительно применяется функция прогноза последствий открытия новых точек, рассказал начальник Управления цифровой трансформации администрации Челябинска Алексей Якутчик. «При поступлении заявки на открытие очередного магазина, введенные координаты немедленно проверяются системой на предмет нахождения в запретной зоне. Это дает возможность ответственным ведомствам повысить эффективность своей деятельности», — отметил Якутчик.
Новый цифровой проект на 50% повысит эффективность контроля соблюдения норм. Это повысит уровень общественного порядка повысится на 10%.
Челябинский проект «Умный трамвай» ранее также занял первое место на Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT». Проект победил в номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством». Искусственный интеллект помог этому виду транспорта снизить количество ДТП в городе, сообщила пресс-служба министерства информационных технологий, связи и цифрового развития.
