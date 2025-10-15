15 октября 2025

В Челябинске обеспечат качественное теплоснабжение Металлургического района. Фото, видео

В Металлургическом районе завершается ремонт 500 метров теплотрассы
В Металлургическом районе завершается ремонт 500 метров теплотрассы

В Металлургическом районе Челябинска завершается ремонт значимого участка теплосети, которая снабжает теплом местные многоквартирные дома и медучреждения. Ход работ проинспектировал глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«У дома №2 по улице Черкасской заканчивается ремонт теплотрассы, которая была уложена 45 лет назад, в 1980 году. Надежная подача теплоснабжения на данном участке является социально значимой для всех жителей», — отметил Лошкин.

Мэр города подчеркнул, что после ремонта будет обеспечено качественное теплоснабжение Медицинского центра Южно-Уральской государственной медицинской академии с родильным домом, которая обслуживает тысячи челябинцев. Работы завершатся к 20 декабря, также будет проведен зимний вариант благоустройства, весной следующего года объект полностью приведут в порядок.

Как уточнил гендиректор теплосетевой компании «УСТЭК-Челябинск» Игорь Рындин, масштабные ремонты теплосетей, намеченные в этом году, выполнены уже на 90%. Было запланировано заменить 13 километров сетей, в Металлургическом районе протяженность ремонта составляет 500 метров, однако это значимый отрезок для всех жителей района. Сейчас практически завершены все работы по прокладке подземной и надземной части новых трубопроводов.

«Сейчас подача тепла в больницу и для жителей осуществляется по временной схеме, после ремонта теплосетей она будет переведена на постоянную схему. Нам удалось найти решение по организации всех работ, чтобы обеспечить безопасность жителей», — уточнил Рындин.

Ранее Лошкин осмотрел окончание работ по полной замене теплосетей на улице Братьев Кашириных. Здесь провели масштабные работы и полностью поменяли старые трубы от Центрального теплового пункта до ввода в каждый дом.

