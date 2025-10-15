15 октября 2025

Челябинскому бизнесмену Россельхознадзор запретил продавать сыр со специями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Частная сыроварня в Верхнеуральске не сможет торговать произведенной продукцией до новых исследований
Частная сыроварня в Верхнеуральске не сможет торговать произведенной продукцией до новых исследований Фото:

В Челябинской области Россельхознадзор запретил торговать сыром со специями. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, поз запрет попала также другая продукция.

«В регионе четыре декларации на сыр, масло и жир признаны недействительными. Причиной стали незаконные лабораторные исследования», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Под запрет попали мягкие и плавленые сыры торговой марки «Иван-сыр» из Верхнеуральска, включая продукцию с добавлением специй. Также предпринимателю запретили торговать топленым маслом и молочным жиром. Производитель оформлял документы на основании испытаний, проведенных лабораторией «Тест-контроль». Однако на момент исследований эта лаборатория имела в реестре статус «Архивный», что лишило ее заключения юридической силы.

Предпринимателю уже вынесено официальное предостережение за нарушение требований технических регламентов. Для возобновления продаж ему необходимо провести новые исследования в аккредитованной лаборатории и оформить все документы заново.

Это уже не первый случай за последние дни, когда Россельхознадзор запрещает молочную продукцию из-за проблем с лабораторными заключениями. Накануне, 15 октября, ведомство признало недействительной декларацию на челябинские рассольные сыры с пряностями и овощами, которые проверяла лаборатория с приостановленной аккредитацией.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в сыроварню Верхнеуральска. При получении ответа он будет опубликован.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области Россельхознадзор запретил торговать сыром со специями. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, поз запрет попала также другая продукция. «В регионе четыре декларации на сыр, масло и жир признаны недействительными. Причиной стали незаконные лабораторные исследования», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. Под запрет попали мягкие и плавленые сыры торговой марки «Иван-сыр» из Верхнеуральска, включая продукцию с добавлением специй. Также предпринимателю запретили торговать топленым маслом и молочным жиром. Производитель оформлял документы на основании испытаний, проведенных лабораторией «Тест-контроль». Однако на момент исследований эта лаборатория имела в реестре статус «Архивный», что лишило ее заключения юридической силы. Предпринимателю уже вынесено официальное предостережение за нарушение требований технических регламентов. Для возобновления продаж ему необходимо провести новые исследования в аккредитованной лаборатории и оформить все документы заново. Это уже не первый случай за последние дни, когда Россельхознадзор запрещает молочную продукцию из-за проблем с лабораторными заключениями. Накануне, 15 октября, ведомство признало недействительной декларацию на челябинские рассольные сыры с пряностями и овощами, которые проверяла лаборатория с приостановленной аккредитацией. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в сыроварню Верхнеуральска. При получении ответа он будет опубликован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...