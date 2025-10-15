В Челябинской области Россельхознадзор запретил торговать сыром со специями. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, поз запрет попала также другая продукция.
«В регионе четыре декларации на сыр, масло и жир признаны недействительными. Причиной стали незаконные лабораторные исследования», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Под запрет попали мягкие и плавленые сыры торговой марки «Иван-сыр» из Верхнеуральска, включая продукцию с добавлением специй. Также предпринимателю запретили торговать топленым маслом и молочным жиром. Производитель оформлял документы на основании испытаний, проведенных лабораторией «Тест-контроль». Однако на момент исследований эта лаборатория имела в реестре статус «Архивный», что лишило ее заключения юридической силы.
Предпринимателю уже вынесено официальное предостережение за нарушение требований технических регламентов. Для возобновления продаж ему необходимо провести новые исследования в аккредитованной лаборатории и оформить все документы заново.
Это уже не первый случай за последние дни, когда Россельхознадзор запрещает молочную продукцию из-за проблем с лабораторными заключениями. Накануне, 15 октября, ведомство признало недействительной декларацию на челябинские рассольные сыры с пряностями и овощами, которые проверяла лаборатория с приостановленной аккредитацией.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в сыроварню Верхнеуральска. При получении ответа он будет опубликован.
