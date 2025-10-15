Челябинский замминистра транспорта Егоров назвал каршеринг перспективным направлением

Каршеринг — перспективное направление, которое только начинает раскрывать потенциал в Челябинске. Сервис удобен для повседневных и междугородних поездок, заявил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.
«Каршеринг — перспективное направление, которое только начинает раскрывать потенциал. Он удобен для разных сценариев: когда нужно добраться до работы, сделать несколько остановок или поехать в другой район без привязки к расписанию», — заявил Егоров в интервью журналу «Мобилити».
Путешествовать между городами также быстрее и выгоднее на каршеринге, отмечает Егоров. Дорога на машине, например, в Екатеринбург займет всего два часа 44 минуты. Самый быстрый поезд или автобус идут четыре часа четыре минуты.
Пока влияние каршеринга в городах Челябинской области невелико — сервис только развивается и не достиг массовости. Но тенденция очевидна — люди относятся к услуге положительно. Сам Егоров отмечает, что у него установлены приложения всех операторов, работающих в городе. «Я сам пользуюсь», — отметил он.
При этом каршеринг должен интегрироваться с общественным транспортом. Успех приходит, когда услуга становится естественной частью единой городской экосистемы. «Ошибочно рассматривать данный сервис как отдельный элемент: настоящий успех приходит, когда он становится естественной частью единой городской экосистемы», — добавил Егоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!