Челябинский трамвай поразил своим искусственным интеллектом на Всероссийском конкурсе

Челябинский проект «Умный трамвай» занял первое место на Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT» в номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством». Благодаря искусственному интеллекту этот транспорт снизил количество ДТП в городе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития.
«С 2024 года трамваи в Челябинске начали оборудовать системами мониторинга состояния рельсового пути, а также комплексами компьютерного зрения и обработки изображений. Это позволяет автоматически выявлять препятствия на маршруте движения общественного транспорта. А в случае отсутствия реакции со стороны водителя система способна инициировать экстренную остановку вагона», — отмечает пресс-служба министерства.
Министр цифрового развития области Игорь Фетисов подчеркнул, что внедрение интеллектуальной системы, основанной на технологиях компьютерного зрения и искусственного интеллекта, позволило существенно сократить количество ДТП с участием трамваев. По его словам, победа данного проекта на форуме «ПРОФ-IT» подтверждает эффективность курса на цифровую трансформацию городского хозяйства.
С момента запуска системы было зафиксировано порядка 380 инцидентов, связанных преимущественно с появлением пешеходов на трамвайных путях. Благодаря работе интеллектуальной платформы удалось предотвратить более пяти столкновений трамваев, а также избежать одного серьезного происшествия с участием пешехода.
В настоящее время система функционирует на 142 трамвайных вагонах. До конца 2026 года планируется оснастить инновационными комплексами еще 59 единиц подвижного состава, что позволит распространить технологию на весь трамвайный парк Челябинска.
