От фон дер Ляйен потребовали уйти в отставку после слов о России

Пользователи Twitter предложили главе ЕК фон дер Ляйен покинуть пост из-за ее слов о РФ

Фон дер Ляйен написала в Twitter, что Россию надо привлечь к ответственности за якобы военные преступления Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пользователи Twitter потребовали от главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен уйти в отставку из-за ее поста о саммите Совета Европы с участием украинских активистов. В публикации она заявила, что украинские правозащитники требуют ответственности за якобы военные преступления России.

«Подай в отставку и отправляйся в тюрьму!» — кратко отреагировал пользователь с ником benutzer. «Мы должны требовать ответственности за то, что США, НАТО и ЕС ведут прокси-войну против России», — отреагировал Iain Muir.

Пользователь с ником mafarrico заявил, что после каждого высказывания фон дер Ляйен в Европе растет доля граждан, которые отвергают ЕС и НАТО. С его словами согласился John Tangney. Он отметил, что Европа своими действиями подрывает демократию у себя.

«Это звучит как бюллетени новостей от нацистов во время Второй мировой войны», — заявила Ettore Fieramosca. Пользователь с ником joanskitchen заявил, что фон дер Ляйен оторвана от реальности.