Пользователи Twitter потребовали от главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен уйти в отставку из-за ее поста о саммите Совета Европы с участием украинских активистов. В публикации она заявила, что украинские правозащитники требуют ответственности за якобы военные преступления России.
«Подай в отставку и отправляйся в тюрьму!» — кратко отреагировал пользователь с ником benutzer. «Мы должны требовать ответственности за то, что США, НАТО и ЕС ведут прокси-войну против России», — отреагировал Iain Muir.
Пользователь с ником mafarrico заявил, что после каждого высказывания фон дер Ляйен в Европе растет доля граждан, которые отвергают ЕС и НАТО. С его словами согласился John Tangney. Он отметил, что Европа своими действиями подрывает демократию у себя.
«Это звучит как бюллетени новостей от нацистов во время Второй мировой войны», — заявила Ettore Fieramosca. Пользователь с ником joanskitchen заявил, что фон дер Ляйен оторвана от реальности.
Саммит совета Европы проходил с 16 по 17 мая. На нем обсуждался конфликт на Украине, передает
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