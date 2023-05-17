От фон дер Ляйен потребовали уйти в отставку после слов о России

Пользователи Twitter предложили главе ЕК фон дер Ляйен покинуть пост из-за ее слов о РФ
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НАТО. Москва. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Фон дер Ляйен написала в Twitter, что Россию надо привлечь к ответственности за якобы военные преступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пользователи Twitter потребовали от главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен уйти в отставку из-за ее поста о саммите Совета Европы с участием украинских активистов. В публикации она заявила, что украинские правозащитники требуют ответственности за якобы военные преступления России.

«Подай в отставку и отправляйся в тюрьму!» — кратко отреагировал пользователь с ником benutzer. «Мы должны требовать ответственности за то, что США, НАТО и ЕС ведут прокси-войну против России», — отреагировал Iain Muir.

Пользователь с ником mafarrico заявил, что после каждого высказывания фон дер Ляйен в Европе растет доля граждан, которые отвергают ЕС и НАТО. С его словами согласился John Tangney. Он отметил, что Европа своими действиями подрывает демократию у себя.

«Это звучит как бюллетени новостей от нацистов во время Второй мировой войны», — заявила Ettore Fieramosca. Пользователь с ником joanskitchen заявил, что фон дер Ляйен оторвана от реальности.

Саммит совета Европы проходил с 16 по 17 мая. На нем обсуждался конфликт на Украине, передает News.ru.

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Пользователи Twitter потребовали от главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен уйти в отставку из-за ее поста о саммите Совета Европы с участием украинских активистов. В публикации она заявила, что украинские правозащитники требуют ответственности за якобы военные преступления России. «Подай в отставку и отправляйся в тюрьму!» — кратко отреагировал пользователь с ником benutzer. «Мы должны требовать ответственности за то, что США, НАТО и ЕС ведут прокси-войну против России», — отреагировал Iain Muir. Пользователь с ником mafarrico заявил, что после каждого высказывания фон дер Ляйен в Европе растет доля граждан, которые отвергают ЕС и НАТО. С его словами согласился John Tangney. Он отметил, что Европа своими действиями подрывает демократию у себя. «Это звучит как бюллетени новостей от нацистов во время Второй мировой войны», — заявила Ettore Fieramosca. Пользователь с ником joanskitchen заявил, что фон дер Ляйен оторвана от реальности. Саммит совета Европы проходил с 16 по 17 мая. На нем обсуждался конфликт на Украине, передает News.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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