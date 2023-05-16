В Пермском крае непримиримые мэр и депутат решили объединиться ради проблемы жителей

17 мая 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кожанов готов забыть о конфликте с мэром Александровска Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском крае депутат заксобрания Дмитрий Кожанов и мэр Александровска Ольга Лаврова, находящиеся в конфликте, объединятся ради проблемы жителей территории. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Кожанов написал, что в старых многоквартирных домах Александровска с 2020 года перекрыт газ. Для того, чтобы его подать, нужно отремонтировать дымоходы в квартирах. Лаврова предложила проводить такие работы за счет средств капремонта. Свое предложение она направила депутату ЗС от территории Кожанову. «Я, конечно же, подготовил законодательную инициативу о внесении изменений в закон „О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края“. Предложил Ольге Эдуардовне выступить соавтором нашей общей законодательной инициативы. Понимаю, это очень необычная коллаборация. Многие наверняка вообще не поверят, что наше сотрудничество возможно. Но, считаю, что нужно рвать шаблоны и гасить амбиции, если есть возможность решить проблему хотя бы одного земляка», — написал Кожанов. Сейчас соответствующий закон не предусматривает проведение указанных работ за счет средств фонда капремонта. Кожанов выразил надежду, что получит подписанный Лавровой документ, и «в самое ближайшее время» внесет его на рассмотрение в законодательное собрание. Конфликт Лавровой и Кожанова длится несколько лет. Депутат ранее отмечал, что безуспешно «пытался выстроить отношения с главой Александровского округа». Лаврова неоднократно публично обвиняла Кожанова в некомпетентности и указывала на его безграмотность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае депутат заксобрания Дмитрий Кожанов и мэр Александровска Ольга Лаврова, находящиеся в конфликте, объединятся ради проблемы жителей территории. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Кожанов написал, что в старых многоквартирных домах Александровска с 2020 года перекрыт газ. Для того, чтобы его подать, нужно отремонтировать дымоходы в квартирах. Лаврова предложила проводить такие работы за счет средств капремонта. Свое предложение она направила депутату ЗС от территории Кожанову. «Я, конечно же, подготовил законодательную инициативу о внесении изменений в закон „О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края“. Предложил Ольге Эдуардовне выступить соавтором нашей общей законодательной инициативы. Понимаю, это очень необычная коллаборация. Многие наверняка вообще не поверят, что наше сотрудничество возможно. Но, считаю, что нужно рвать шаблоны и гасить амбиции, если есть возможность решить проблему хотя бы одного земляка», — написал Кожанов. Сейчас соответствующий закон не предусматривает проведение указанных работ за счет средств фонда капремонта. Кожанов выразил надежду, что получит подписанный Лавровой документ, и «в самое ближайшее время» внесет его на рассмотрение в законодательное собрание. Конфликт Лавровой и Кожанова длится несколько лет. Депутат ранее отмечал, что безуспешно «пытался выстроить отношения с главой Александровского округа». Лаврова неоднократно публично обвиняла Кожанова в некомпетентности и указывала на его безграмотность.